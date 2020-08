Test von Wasser: Stiftung Warentest findet hohe Uran-Werte

Durstig? 😉 Dann braucht Ihr das: 1 Bio-Zitrone, frische Zitronenmelisse, 1 Liter stilles #Mineralwasser.

Und so geht’s: Zitrone + Melisse abspülen. Zitrone in Scheiben schneiden, mit der Melisse in eine Karaffe geben. Stilles Mineralwasser zufügen und 1-2 h kühl stellen. pic.twitter.com/aEKF6cY6d1