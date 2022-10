Teure Whatsapp-Abzocke: Trügerisches Milka-Gewinnspiel kursiert

Von: Kilian Bäuml

Wer in letzter Zeit eine Nachricht über einen Gewinn bei Whatsapp bekommen hat, sollte jetzt hellhörig werden – es könnte sich um eine Betrugsmasche handeln.

Kassel – Whatsapp ist der am häufigsten genutzte Messanger-Dienst in Deutschland. Mit rund 60 Millionen Nutzern haben etwa drei Viertel der Deutschen die App auf ihrem Smartphone.

Eine so große Anzahl von Nutzern lockt leider auch Betrüger an, die darin ihre Chance sehen. In der Vergangenheit kam es bereits häufiger zu Abzocke-Maschen, wie zum Beispiel den Enkeltrick. Jetzt haben sich Betrüger eine neue Masche ausgedacht – die sich hinter einem Schokoladen-Hersteller versteckt.

Whatsapp Dienst Messanger-Dienst Zugehörigkeit Meta Nutzer in Deutschland Rund 60 Millionen

Gewinnspiel-Betrugsmasche: Whatsapp-Abzocke kursiert

Der Betrug beginnt mit einer vermeintlich harmlosen Nachricht. Nutzer bekommen per Whatsapp eine Nachricht, dass sie an einem Milka-Gewinnspiel teilnehmen können, berichtet das Portal Mimikama.at. Zu gewinnen sollen verschiedene Geschenkkörbe mit Milka-Süßigkeiten sein. Viele Nutzer scheint das zu verlocken, immerhin gehört Milka zu den beliebtesten Schokoladen-Herstellern in Deutschland.

In den versendeten Einladungen zum Gewinnspiel befindet sich ein Link. Wird dieser Link angeklickt, wird man auf eine Seite geleitet, die in der Optik von Milka gehalten ist. Es handelt sich allerdings nicht wirklich um eine Seite von Milka.

Vermeintliches Milka-Gewinnspiel: Die neue Abzocke-Masche auf Whatsapp

Hat man am Gewinnspiel teilgenommen, wird man dazu aufgefordert, dieses an 20 Whatsapp-Kontakte weiterzuleiten. Auf diese Weise verbreitet sich die Masche besonders schnell. Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen sagte gegenüber dem MDR dazu: „Da das ja von einem Freund kommt, muss es seriös sein. Und deswegen besteht dann auch die Gefahr, dass die das anklicken und dann so ein Schneeballsystem in Gang gesetzt wird.“

Nachdem die Nachricht weitergeleitet und das Gewinnspiel beendet wurde, öffnen sich gleich mehrere Tabs, die einem Abos vorschlagen. Im Endeffekt geht es bei Maschen wie diesen darum, die Daten von Personen zu erfassen und mit diesen zu handeln.

Nicht das erste Mal: Falsches Milka-Gewinnspiel als Betrugsmasche auf Whatsapp

Betrugsmaschen über Apps sind mittlerweile nichts Neues mehr. Fast dieselbe Masche wurde bereits im April mit Osterkörben von Milka betrieben, wie der MDR berichtet. Damals warnte Milka selbst davor, entsprechende über Whatsapp versendete Gewinnspiele zu meiden.

Die Milka-Masche wurde schon mehrfach von Betrügern genutzt. (Symbolbild) © Imago

Es empfiehlt sich deshalb vorsichtig zu sein, wenn man Einladungen für Gewinnspiele über Whatsapp erhält. Im Falle der Milka-Masche lohnt sich außerdem ein Blick auf die URL. Sowohl im April, als auch beim aktuellen Gewinnspiel endet diese auf die Buchstaben „RU“, was auf eine russische Herkunft deutet.

Über Whatsapp wurden bereits Mails versendet, die Nutzer in eine Falle locken sollten. Aber nicht nur Nutzer des beliebten Messenger-Dienstes sollten aufpassen, auch Kunden der Sparkasse erhielten vor kurzem Phishing-Mails von Betrügern. (Kilian Bäuml)