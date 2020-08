Tiefkühlpizza wird richtig lecker - Mit einem genialen Trick holt man das Maximum heraus

Fertiggericht

Tiefkühlpizza ist beliebt wie eh und je. Schnell, unkompliziert lecker. Wer einen einfach Ratschlag befolgt, holt bei der Zubereitung das Maximum heraus.

Offenbach - Wer kennt es nicht? Wenn der Tag richtig stressig war und sich die Lust aufs Kochen in Grenzen hält, die Zeit für ein selbst gekochtes Essen einfach zu knapp oder der Kühlschrank leer ist, dann wird gerne auf die Tiefkühlpizza aus dem Gefrierschrank zurückgegriffen. Mit unserem Tipp wird sie richtig lecker.

Packung auf, Folie abmachen, Ofen im besten Fall noch vorheizen und rein mit der schockgefrosteten Köstlichkeit. Schon nach zehn bis 15 Minuten ist die Tiefkühlpizza fertig und kann verspeist werden. Obwohl es Tiefkühlpizzen in sämtlichen Variationen gibt und die Auswahl an Belag kaum einen Wunsch offen lässt: Mit der Pizza vom Lieblingsitaliener kann so ein Tiefkühlgericht nicht so ganz mithalten.

Tiefkühlpizza: Fertiggericht lecker zubereiten - Tipps für fluffigen Teig

Vor allem der Teig ist bei der Tiefkühl-Variante nicht fluffig, sondern eher zäh und schmeckt pappig, obwohl sich die Zutaten nicht großartig von denen des Lieblingsitalieners um die Ecke unterscheiden. Es gibt jedoch einen Tipp bei der Zubereitung, mit dem auch die Tiefkühlpizza um einiges schmackhafter wird.

Laut der Ratgeber-Seite „Frag-Mutti.de“ ist das Geheimnis für eine leckere und fluffige Tiefkühlpizza ganz einfach Dampf. Um genau zu sein Wasserdampf. Simpel aber durchaus effektiv. Bei der Zubereitung der TK-Pizza gilt demnach folgendes zu beachten:

Zunächst muss ein tiefes Backbleck oder eine feuerfeste Fettpfanne mit Wasser befüllt werden

Diese kommt dann auf die untere Schiene in den Ofen

Anschließend wird der Ofen wie auf der Packung beschrieben vorgeheizt

Wenn die angegebene Temperatur erreicht ist, sollte das Wasser fast kochen, dann entsteht Wasserdampf

Jetzt kommt die Tiefkühlpizza über das Blech in den Ofen und wird nach Anleitung gebacken

Tiefkühlpizza im Ofen zubereiten: Mit diesem genialen Tipp wird der Teig locker und kross

Durch den Wasserdampf ist der Teig der Tiefkühlpizza jetzt nicht mehr zäh und pappig, sondern schön fluffig und kross geworden und richtig aufgegangen. Das Geschmackserlebnis ist noch besser. Auch wenn das Gericht nicht mit der Pizza des Lieblingsitalieners vergleichbar ist.

Tiefkühlpizza: Beliebtes Gericht in Deutschland - Auch in Corona-Zeiten

Pizza ist übrigens eines der beliebtesten Tiefkühlprodukte in Deutschland. Laut „statista.com“ wurden 2019 in der Bundesrepublik rund 362.842 Tonnen TK-Pizza verkauft. Der größte Teil davon im Lebensmittelhandel. Generell gehören Tiefkühlprodukte bei vielen zur Ernährung dazu.

Nach Informationen des Deutschen Tiefkühlinstituts (dti) kauft oder nutzt sie praktisch jeder Haushalt (98 Prozent). Vor allem in Corona*-Zeiten habe sich das noch einmal intensiviert. Unter den Top-Dreien im Tiefkühlsortiment seien neben Tiefkühlpizza außerdem Gemüse/Kräuter und Fisch. (svw- *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks)