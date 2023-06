Veggie-Burger bei Öko-Test: Zwei Patties fallen komplett durch

Auf Herz und Nieren geprüft

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniel Hagen schließen

Weitere schließen

Wer als Veganer oder Vegetarier nicht auf einen Burger verzichten will, kann zu fleischlosen Alternativen greifen. Lesen Sie hier, wie Öko-Test Veggie-Burger getestet hat:

Lesen Sie auch Veggie-Burger im Öko-Test: Diese Patties schmecken „salzig, verbrannt und bitter“ Veggie-Burger im Öko-Test: Diese Patties schmecken „salzig, verbrannt und bitter“

Vegetarier und Veganer sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Immer mehr Restaurants passen ihre Menüs an sie an und auch die Zahl der fleischlosen Alternativen steigt stetig. Egal ob Wurst, Schnitzel oder Steak – für fast alles gibt es mittlerweile einen Ersatz, der mit dem Original mithalten kann. Selbst Burger sind kein Problem mehr, dank veganen Patties. Öko-Test hat in der Ausgabe vom Juli 2023 insgesamt 17 Veggie-Burger unter die Lupe genommen – darunter sechs Bio-Produkte.

HEIDELBERG24 berichtet, wie Öko-Test die Veggie-Burger getestet und bewertet hat.

Die getesteten veganen Burgerpatties bestehen aus Erbsen, Seitan (Weizeneiweiß), Süßkartoffeln, Sonnenblumenkernen oder Linsen. (dh)

Rubriklistenbild: © IMAGO / Pond5