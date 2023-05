Kaufland-Kundin verwirrt über „ganz komisches“ Produkt: „Wen spricht das an?“

TikTok-Video

Auf Twitter und TikTok werden immer wieder kuriose Dinge aus Supermärkten geteilt. Ein TikTok-Nutzer verstand jetzt den Sinn eines Produktes nicht.

München – Auf der Video-Plattform TikTok landen die kuriosesten Videos. Ein Kaufland-Kunde zeigte sich jetzt verwirrt über ein Produkt in deren Sortiment. Das Video auf TikTok dazu hat bereits über 2700 Kommentare erhalten.

„Habe etwas ganz Komisches entdeckt“: Kaufland-Kunde teilt kurioses Produkt bei TikTok

„Leute, ich bin gerade bei Kaufland und ich habe etwas ganz Komisches entdeckt“, fing der TikTok-Nutzer sein Video an. Währenddessen ist er auf dem Weg zu einem Regal mit Milchprodukten. Doch um was für ein Produkt handelt es sich, das den Kunden so verwirrte? Es geht um einen Milch- und Haferdrink, der zu 50 Prozent aus beiden Produkten besteht. Nachdem der TikTok-User die Milch aus dem Regal gezogen hatte, las er den Slogan auf der Packung vor.

„Endlich eine Alternative, bei der du dich nicht entscheiden musst“, stand dort. Käufer sollen sich also nicht zwischen tierischen und veganen Milchprodukten entscheiden müssen, sondern können schlichtweg den Mix kaufen. Nach dem Lesen fragte er sich: „Wen spricht das an, wem ist damit geholfen, ich checks nicht.“ Unter das Video schrieb der TikTok-Nutzer: „Nennt mir eine Person, die das ernsthaft trinken würde und ich geb aus.“ Andere Kaufland-Produkte sorgten demgegenüber sogar für ein Rebellieren des Magens. Zuletzt regte sich bereits eine Kaufland-Kundin über fehlende Angebote auf.

So reagieren andere TikTok-User auf den Milch-Mix bei Kaufland

In seinem Video bat der Nutzer seine Follower, ihm zu erklären, für welche Zielgruppe das Milchprodukt gemacht ist. Viele Kommentare antworteten darauf: „Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Umgewöhnung hilft“ und „Vielleicht für Leute, die einen sanfteren Übergang von Kuhmilch zu pflanzlicher Milch brauchen“, waren zwei der Antworten. Vielen gefällt offenbar der Geschmack reiner Hafermilch nicht: „Für mich“, antwortete ein User auf die Frage. „Ich mag den Geschmack von Hafermilch absolut nicht und habe bisher keine 100-prozentige Alternative gefunden.“

Wenige andere hatten die gleiche Meinung wie der Ersteller des Videos: „Zur Hälfte quälen wir die Kühe, zur Hälfte nicht“, war der sarkastische Top-Kommentar unter dem Video. Ein Weiterer sah die Profitgier der Industrie im Vordergrund: „Die Milchindustrie hat verstanden, dass es sich verkauft und will jetzt auch was vom Profit, auch wenn es null Sinn macht.“ Der Großteil unter den Kommentaren lobte hingegen den Geschmack der Milch, die „eine bessere Konsistenz als reine Hafermilch“ hat.

Rubriklistenbild: © falaans/TikTok/Screenshot