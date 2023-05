Deutschlandticket für einen Monat – oder nur im Abo erhältlich?

Infos zum 49-Euro-Ticket

Wer das Deutschlandticket in der Bahn-App kauft, bekommt eine Rechnung über 588 Euro, zahlt aber erst einmal nur 49. Kunden schließen automatisch ein Abo ab.

Bremen – Ab dem 1. Mai 2023 gilt in Deutschland das 49-Euro-Ticket. Es erlaubt die Nutzung aller öffentlichen Nahverkehrsmittel, ist jedoch nicht in allen Regionalzügen gültig. Viele Bahnkunden fragen sich beim Kauf des Tickets, ob es nur im Abonnement erhältlich ist oder auch monatlich erworben werden kann.

Automatisch Abo beim Kauf: Deutschlandticket gibt es nicht einzeln

Das Deutschlandticket kann ab sowohl vor Ort, in der App als auch online erworben werden – und ist auch als Chipkarte erhältlich. Der Preis beträgt 49 Euro pro Monat. Beim Kauf schließen Kunden automatisch ein Abo ab. Laut der Deutschen Bahn (DB) ist das Ticket nur als Jahreskarte mit monatlicher Zahlweise im Rahmen eines Abonnements erhältlich. Einzelkäufe sind nicht möglich.

Das 49-Euro-Ticket kann jedoch monatlich gekündigt werden, sodass es nicht für das gesamte Jahr finanziert werden muss. Es gibt keine Möglichkeit, eine Einmalzahlung für ein Jahres-Abo zu tätigen. Das 49-Euro-Ticket ist personalisiert und nicht übertragbar, daher müssen beim Kauf in Verkaufsstellen persönliche Daten angegeben werden. Eine Erstattung oder Änderung des Tickets ist nur vor dem ersten Geltungstag möglich.

49-Euro-Ticket kündigen: Monatlich möglich, aber mit zeitiger Frist

Wenn man das Deutschlandticket kündigen möchte, muss man dies beim Unternehmen tun, bei dem das Abonnement abgeschlossen wurde. Es kann bis zum 10. eines Monats zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden. Wenn man das 49-Euro-Ticket also nur für den Monat April 2023 benötigt, muss man das Abo spätestens bis zum 10. April kündigen, sonst wird es automatisch um einen weiteren Monat verlängert.

Alle Infos zum Deutschlandticket-Abo:

Preis: 49 Euro.

49 Euro. Laufzeit: 1 Jahr.

1 Jahr. Mögliche Kündigungsfrist: Bis zum 10. des Vormonats.

Bis zum 10. des Vormonats. Verpasste Kündigungsfrist: Abo verlängert sich automatisch um einen Monat.

Fernbusse und Fernzüge wie ICE, IC und EC sind in der Regel nicht im Abo für das Deutschlandticket enthalten und erfordern weiterhin den Kauf eines separaten Tickets. In der Bahn-App können Sie diese Züge mit einem versteckten Trick automatisch ausfiltern, um Verwirrung zu vermeiden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) erwartet zum Start des Deutschlandtickets etwa 5,6 Millionen neu verkaufte Abonnements und 11,3 Millionen Fahrgäste, die von einem bestehenden Abonnement zum Deutschlandticket wechseln. Ein Wechsel erfolgt nicht automatisch, daher sollten Kunden vorsichtshalber selbst aktiv werden. Der Preis für das Deutschlandticket beträgt für mindestens ein Jahr 49 Euro, danach wird voraussichtlich eine Erhöhung erfolgen, die sich an der Inflationsrate orientiert. Übrigens: Das 49-Euro-Ticket umfasst auch einige Strecken im Ausland.

