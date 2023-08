Ausnahmefälle – wann man auf der Autobahn rechts überholen darf

Von: Deborah Baran

Rechts überholen ist nicht nur ein Ärgernis für den Überholten, sondern auch gefährlich und deshalb verboten. Wird man dabei erwischt, drohen Bußgelder.

Linksschleicher – das sind Autofahrer, die grundlos auf der linken Autobahnspur fahren – sind ärgerlich. Trotzdem darf man sie nicht rechts überholen, denn laut Straßenverkehrsordnung (StVO) muss generell links überholen werden. Was tut man allerdings, wenn im zähfließenden Verkehr die linke Spur stockt, oder sich die Autobahn teilt? In manchen Situationen gibt es Ausnahmereglungen.

Tatbestand Bußgeld Punkte Außerorts unerlaubt rechts überholen 100 Euro 1 … mit Gefährdung 120 Euro 1 … mit Unfallfolge 145 Euro 1

Ist es erlaubt, auf der Autobahn rechts zu überholen?

Nein, grundsätzlich ist das Rechtsüberholen auf der Autobahn streng verboten. Wird man dabei erwischt, drohen Folgen: Es kostet ein Bußgeld von 100 Euro sowie 1 Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Dies gilt für alle rechten Überholmanöver außerorts, also neben Autobahnen auch für Land- und Bundesstraßen. Innerorts ist es grundsätzlich auch verboten, jedoch sind die Bußgelder geringer: Es fällt lediglich ein Verwarnungsgeld von 30 Euro an. Zudem gelten dort einige Sonderregelungen. Rechts überholen ist somit prinzipiell verboten – jedoch nicht ausnahmslos.

Wann ist rechts überholen erlaubt?

Wenn es die Verkehrsdichte rechtfertigt, gelten auf Autobahnen und ähnlich ausgebauten Straßen Ausnahmen: Bei stark zähfließendem Verkehr, der Fahrzeugschlangen auf allen nebeneinanderliegenden Spuren gebildet hat, ist es in Ordnung, wenn Sie rechts etwas schneller sind.

Stehen die Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen oder fahren maximal 60 km/h, dürfen Sie diese mit maximal zusätzlichen 20 km/h überholen. Eine weitere Ausnahme ist der Einfädelungsstreifen, auf dem ebenfalls rechts schneller gefahren werden darf als auf der linken Spur.

Was ist der Unterschied zwischen rechts vorbeifahren und rechts überholen?

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) bezeichnet man als Überholen den Vorgang, bei dem ein aktiv am Verkehr teilnehmendes, langsameres Auto passiert wird. Wird ein Fahrzeug umfahren, das nicht aktiv am Verkehr beteiligt ist, also parkt oder steht, wird dies als Vorbeifahren bezeichnet.

Das Argument, dass man nicht überholt hat, sondern nur vorbeigefahren ist, zählt in Deutschland somit nicht, egal ob Sie vor dem Auto eingeschert sind oder nicht. Grundsätzlich sollten Sie es also nicht tun, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch wegen der allgemeinen Sicherheit. Wenn Sie hingegen selbst überholt wirst, dürfen Sie Ihre Geschwindigkeit nicht erhöhen.

Wie überholt man richtig auf der Autobahn?

Grundsätzlich gilt in Deutschland das Rechtsfahrgebot. Das heißt, dass Autofahrer möglichst rechts fahren sollten. Trotzdem begegnet man hin und wieder „Mittelspurschleichern“: Autofahrer, die durchgehend auf der mittleren Autobahnspur fahren und dadurch den Verkehrsfluss behindern. Ihnen droht zwar ein Bußgeld – trotzdem darf man sie nicht rechts überholen.

Richtig überholen Sie ohne Lichthupe und ohne zu drängeln, indem Sie wie gewohnt den Blinker setzen und auf der linken Spur gelassen an ihnen vorbeifahren – mit ausreichend Abstand und ohne den nachfolgenden Verkehr zu gefährden. Achten Sie dabei jedoch weiterhin auf das Tempolimit. (db)