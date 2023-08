Verkehrsregel in Deutschland: Alles rund ums Rechtsfahrgebot

Von: Pauline Wyderka

Das Rechtsfahrgebot auf deutschen Straßen: Im Prinzip kennt es jeder Autofahrer. Lesen Sie hier, was es rund um das Rechtsfahrgebot zu wissen und beachten gibt:

Die Deutschen lieben ihre Regeln – und im Straßenverkehr absolut zu Recht. Denn hier wird ungeregeltes Chaos schnell lebensgefährlich. Doch um das zu vermeiden, sollte jeder die Regeln kennen. Das Wichtigste dazu lernen Autofahrer in der Fahrschule. Hin und wieder hilft es jedoch, Grundlagen aufzufrischen – und sich manche Details genauer anzuschauen.

SÜDWEST24 verrät, was es rund um das Rechtsfahrgebot in Deutschland zu wissen gibt.

Verstößt man gegen das Rechtsfahrgebot, können saftige Bußgelder und Punkte in Flensburg drohen. (paw)