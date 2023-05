Große Störung bei Vodafone: Tausende Nutzer melden Probleme

Von: Alina Schröder

Teilen

Bei Vodafone kommt es aktuell zu erheblichen Störungen des Internets. © Federico Gambarini/dpa

Tausende Vodafone-Kunden berichten von Internetproblemen. Derzeit kommt es teils zu kompletten Ausfällen in ganz Deutschland.

Kassel – Bei Vodafone kommt es aktuell zu technischen Störungen. Probleme gibt es demnach beim mobilen sowie Festnetz-Internet. Mehrere tausend Nutzerinnen und Nutzer melden die Ausfälle auf dem Portal allestörungen.de.

Große Internet-Störung bei Vodafone – „Arbeiten an einer Lösung“

Bei vielen falle demnach das Internet zeitweise oder sogar komplett aus. Wie der Vodafone Service auf Twitter schreibt, könne es überregional in Deutschland am 31. Mai zu gelegentlichen Ausfällen kommen. „Unsere Techniker:innen arbeiten an einer Lösung für Dich. Damit bald wieder alles so läuft wie vorher“ hieß es am späten Nachmittag.

Vodafone hatte bereits im Vorfeld vor möglichen Ausfällen aufgrund von Wartungsarbeiten gewarnt, aber nur für bestimmte Regionen. Aktuell werden bundesweit Probleme gemeldet. Wie lange es zu Störungen des Internets kommen könnte, ist noch ungewiss. (asc)