Wann die Spargel-Saison 2023 beginnt – und welche Preise man erwarten kann

Bald wird die Spargelsaison eingeläutet (Symbolfoto). © picture alliance / dpa

In Deutschland beginnt bald wieder die Spargel-Saison. Doch welche Preise dürfen wir dieses Jahr erwarten? Welche Sorgen plagen die Bauern? Lesen Sie hier mehr:

Für die einen ein total überschätztes Gemüse, für die anderen „weißes Gold“. Der Spargel ist in Deutschland ein Kulturgut und hat zahlreiche Fans, die mit großer Vorfreude auf die erste Ernte des Jahres warten. Denn der Spargel kann nur in bestimmten Monaten wachsen und gedeihen. Zwar gibt es das Gewächs auch in anderen Ländern, die Deutschen wollen jedoch die regionalen Produkte kaufen und essen – so hat man bislang zumindest geglaubt. Aufgrund des billigeren ausländischen Spargels steht der Anbau in der Bundesrepublik derzeit auf der Kippe.

HEIDELBERG24 berichtet, wie viel der Spargel 2023 wohl kosten wird und welche Sorgen die Bauern haben.

Als Auflauf, im Salat, zu Fisch, als Suppe oder ganz einfach mit Sauce Hollondaise. Die Deutschen haben zahlreiche Wege gefunden, ihren geliebten Spargel zuzubereiten. Eine YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2022 hat ergeben, dass 64 Prozent der Bundesbürger das Gewächs mögen. Nur 13 Prozent können mit dem Geschmack gar nichts anfangen. Über die Hälfte (53 Prozent) freue sich zudem jedes Jahr über die Spargelzeit. (dh)