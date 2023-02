Was sollte man ab 65 Jahren essen? Diese Lebensmittel tun Rentnern gut

Von: Anika Zuschke

Beim Gesundheitszustand von Rentnern spielt auch die richtige Ernährung eine zentrale Rolle. Welche Lebensmittel Sie immer in der Speiskammer haben sollten.

Hamburg – Die Gesellschaft in Deutschland wird immer älter. Stand November 2022 gibt es in der Bundesrepublik rund 18,3 Millionen Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. Das ist ein Anteil von über 20 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Fortschritt der Medizin ist dabei ein Hauptgrund für die Verlängerung des Lebens. An diesem Punkt können Sie als Rentner auch selbst schon ansetzen: Denn neben der Genetik oder etwaigen Vorerkrankungen spielt auch die richtige Ernährung bei dem Gesundheitszustand von Senioren eine wichtige Rolle. Worauf Sie bei Ihrer Ernährung im Rentenalter achten und auf welche Lebensmittel Sie nicht verzichten sollten.

Ernährungstipps für Rentner – mehr als die Hälfte der deutschen Senioren sind übergewichtig

Im Vorhinein sollte jedoch klargestellt werden, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben – das gilt auch für Rentner. Während einige Senioren mit über 80 Jahren noch topfit sind und keinerlei Beschwerden aufweisen, leiden andere unter 70-Jährige bereits unter signifikanten Vorerkrankungen. Die folgenden Tipps und Vorschläge sind demnach genau das: Tipps und Vorschläge für eine gesunde Ernährung – und keine Handlungsanweisungen, die auf jeden Rentner gleichermaßen zutreffen.

Fakt ist laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aber auch, dass 68,2 Prozent der über 65-jährigen Männer und 56,3 Prozent der Frauen dieser Altersgruppe übergewichtig sind oder unter Adipositas leiden. Dem Ministerium zufolge zeige das deutlich, dass die Ernährung in Zukunft stärker nach Lebens- und Altersphasen in den Blick genommen werden müsse. Das beziehe sich mit einem weiter steigenden Durchschnittsalter der Bevölkerung besonders auf die Bedürfnisse von Senioren. Aus gesundheitlichen Gründen können Senioren unter gewissen Bedingungen übrigens auch in Frührente gehen.

Welche Lebensmittel sollten Senioren bevorzugen – und was sollte man im Alter nicht essen?

Denn wie auch das öffentliche Gesundheitsportal Österreichs gesundheit.gv weiß, kann eine bedarfsdeckende und ausgewogene Ernährung die Gesundheit positiv beeinflussen – und bei älteren Menschen auch eine Anfälligkeit für Krankheiten vermindern. Laut der Apotheken-Umschau sollte man deswegen neun grundlegende Regeln befolgen, die eine gesunde Ernährung im Alter einfacher gestalten.

Viel Gemüse essen (liefert Vitamine, Mineral­stoffe sowie viele sekundäre Pflanzenstoffe) Viel Vollkorn essen (liefert Ballaststoffe, die gut für die Verdauung sind) Gute Fette (verschiedene Öle verwenden, lieber schmoren oder dämpfen statt frittieren, öfter Fisch statt Fleisch) Weniger Zucker und Salz (zu viel Salz kann den Blutdruck erhöhen) Eiweißreich essen (pflanzliche und tierische Quellen mischen, Quark öfter mal durch Ricotta ersetzen) Viel Wasser trinken (mindestens 1,5 Liter und selten Alkohol konsumieren) Auf den Bauch hören und am besten selber kochen Saisonal und regional einkaufen (Gemüse und Obst kann reif geerntet werden, sodass Vitamine und Pflanzenstoffe voll ausgebildet sind) Mit Freude essen (Laut Ernährungsexperten essen Genießer gesünder) Quelle: Apotheken-Umschau

Wichtige Nährstoffe für Rentner: In welchen Lebensmitteln sie enthalten sind

Ein besonderer Fokus bei der gesunden Ernährung als Rentner sollte dabei laut dem Gesundheitsmagazin der AOK auf einer vollwertigen Nahrungszufuhr liegen, die alle wichtigen Nährstoffe inkludiert. Denn diese tragen zur Aufrechterhaltung der Körperfunktionen bei – und besonders in höherem Alter kann es schneller zu einem Nährstoffmangel kommen. Welchen Vitaminen und Mineralstoffen im Alter daher eine zentrale Bedeutung zukommt und in welchen Lebensmitteln diese enthalten sind, zeigt die folgende Liste:

Vitamin C: Paprika, Zitrusfrüchte, Kohl, Spinat, Kartoffeln, Tomaten, Sanddorn, Petersilie, Schwarze Johannisbeere, Kiwi

Vitamin D: Fettfisch, Leber, Eigelb

Vitamin E: Pflanzenöle wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl, Haselnüsse, Weizenkeime

Folat: Tomaten, Spinat, Kohl, Gurken, Weintrauben, Vollkornbrot, Kartoffeln, Fleisch, Leber, Milch, Milchprodukte, Eier

Vitamin B12: Fleisch, Leber, Fisch, Milch, Eier, milchvergorene Produkte wie Sauerkraut

Calcium: Milch, Milchprodukte, Grünkohl, Fenchel, Brokkoli, Lauch, Hülsenfrüchte, Nüsse, einige Mineralwässer

Magnesium: Vollkornprodukte, Milch, Milchprodukte, Geflügel, Leber, Fisch, Spinat, Artischocke, Grünkohl, Kartoffeln

Eisen: Fleisch, Brot, Wurstwaren, Spinat, Erbsen, Hülsenfrüchte, Kürbiskerne

Zink: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse

Quelle: Gesundheitsmagazin der AOK

Ernährung von Rentnern: Konzentrierte Nährstoffzufuhr wird mit dem Alter wichtiger

Worauf Rentner bei ihrer Nahrungszufuhr ebenfalls achten sollten, ist der verringerte Kalorienbedarf von Senioren. Denn aufgrund der abnehmenden Bewegung im Alter verbrauchen Rentner auch weniger Kalorien – der Nährstoffbedarf bleibt jedoch gleich. Demzufolge müssen die nötigen Vitamine und Mineralstoffe deutlich konzentrierter aufgenommen werden. Dabei gibt es auch Signale einer Altersdiabetes, auf die Sie als Rentner achten sollten.

Nahrungsergänzungsmittel sollten Sie laut dem Gesundheitsmagazin der AOK aber nur in Absprache mit Ihrem Arzt einnehmen. Dieser kann feststellen, ob ein Mangel vorliegt und wie dieser am besten auszugleichen ist. Mit einem einfachen Trick können Sie als Rentner übrigens auch mehr aus Ihrem Pflegebudget herausholen.