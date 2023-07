Wenn es überall juckt: Das hilft gegen Grasmilben-Stiche

Von: Pauline Wyderka

Die Larven der Grasmilbe können fies beißen. Das führt zu extremem Juckreiz. Lesen Sie hier, was dagegen hilft und was man tun kann, wenn Hund und Katze gebissen werden:

Mehr zum Thema Stiche von Grasmilben behandeln – was hilft dagegen

Sommer – die Zeit, in der man die Zeit im Freien genießt und sich bestimmt das ein oder andere Mal zum Sonnenbaden auf die Wiese legt. Doch der ein oder anderen hat nach seinem Ausflug ins Grüne schon einmal eine böse Überraschung erlebt. Plötzlich juckt es am ganzen Körper und siehe da: Überall kleine rote Punkte. Dann kann es sein, dass man von Grasmilben gestochen wurde.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, was bei Stichen von Grasmilben hilft.

Genau genommen handelt es sich nicht um Stiche im eigentlichen Sinn, sondern um eine Dermatose, eine Hautreaktion auf die Bisse der Larven der Grasmilben. Diese Hautreaktion wird im Volksmund auch Erntekrätze, Stachelbeerkrankheit oder Herbstbeiß genannt. (paw)