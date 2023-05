Wetter 2023: So wird der Sommer in Deutschland

Von: Pauline Wyderka

Wie wird der Sommer 2023? Von großem Hitzepotenzial bis grau und verregnet – lesen Sie hier, welche Prognosen Wetter-Experten für Deutschland anstellen:

Der eher graue und unterkühlte Frühling 2023 lässt die Sehnsucht nach einem Sommer mit viel Sonne ins schier Unermessliche wachsen. Doch auch die Angst vor einem Hitze-Sommer wie im Jahr 2022 steckt vielen in den Knochen. Wie der Sommer 2023 in Deutschland wirklich wird, lässt sich noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen – es gibt jedoch bereits Wetter-Prognosen für den Sommer.

HEIDELBERG24 verrät, welche Prognosen Experten jetzt für den Sommer 2023 in Deutschland anstellen.

Sommer mit extremer Hitze bringen viele Menschen nicht nur gesundheitlich an ihre Grenzen. Andauernde Hitze- und Dürreperioden belasten auch die Landwirtschaft, was wiederum zu explodierenden Lebensmittelpreisen führt. (paw)