Wetter an Ostern: Experten mit trüber Prognose

Von: Pauline Wyderka

Ostern steht vor der Tür und auf das Frühlings-Wetter ist anscheinend immer noch kein Verlass. Lesen Sie hier die Prognose, die Wetter-Experten nun für Ostern anstellen:

Die Sorgen um das Oster-Fest wachsen. Der April hat begonnen, doch das Wetter will einfach nicht so recht mit dem zweiten Frühlingsmonat mitziehen. Langsam dürfte so mancher um DIE Oster-Tradition schlechthin fürchten: die Eiersuche im Freien. Doch noch ist nicht jede Hoffnung verloren. Wer allmählich auf buchstäblichen glühenden Kohlen, bereit für‘s Oster-Grillen, sitzt, der fragt sich schon ungeduldig, wie denn jetzt das Wetter in Baden-Württemberg an Ostern wirklich wird.

HEIDELBERG24 verrät, welche Wetter-Prognose für Ostern die Experten nun anstellen.

Erst kürzlich prognostizieren die Wetter-Experten noch einen Kälte-Schock für Ostern und auch die aktuellste Vorhersage stimmt eher vorsichtig. (paw)