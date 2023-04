Wetter-Experte mit trüber Oster-Prognose: Erst stabil – doch dann droht Unwetter

„Regenschauer, kräftige Gewitter“

So langsam lässt sich am Oster-Wetter nicht mehr viel rütteln: Die Prognosen bleiben eher trüb, aber stabil. Doch nun bahnt sich schon wieder ein Unwetter an. Lesen Sie hier:

Der Frühling spielt aktuell ganz schön mit den Gefühlen der Menschen in Baden-Württemberg. Mal kommt die Sonne raus und bringt uns den ersten Sonnenbrand. Dann wiederum wird es frostig in der Nacht, sodass man morgens die Autoscheiben freikratzen kann. Mit dem bevorstehenden langen Wochenende an Ostern bangen viele nicht nur um ein paar erholsame Tage an der frischen Luft, sondern auch um DEN Brauch am Ostersonntag: das traditionelle Eiersuchen im Garten.

HEIDELBERG24 verrät, wann an Ostern das Wetter stabil bleibt – und wann das nächste Unwetter droht.

Vielleicht hat man schon die Eiersuche ins Innere verlagert, die Grillparty im Garten abgesagt und die Kuscheldecken herausgeholt, denn in der ganzen Zeit vor Ostern entsteht kein Eindruck, dass es zu dem Fest in Baden-Württemberg viel Frühling geben wird.

