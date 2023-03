Whatsapp arbeitet an neuer Funktion für Gruppenchats – Entwicklung läuft

Ablaufdatum

+ © IMAGO / Rüdiger Wölk Whatsapp plant eine Neuerung für die Gruppenchats. © IMAGO / Rüdiger Wölk

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Tobias Becker schließen

Weitere schließen

Gruppenchats bei Whatsapp sollen bald ein neues Feature bekommen. Lesen Sie hier, um welche Funktion es sich handelt:

Lesen Sie auch Gruppen-Chat bei Whatsapp: Ablaufdatum soll kommen – Entwicklung läuft Gruppen-Chat bei Whatsapp: Ablaufdatum soll kommen – Entwicklung läuft

Whatsapp arbeitet ständig an Neuerungen. Aktuell ist eine Funktion in der Entwicklung, mit der es möglich sein soll, Gruppen besser zu managen. Dafür sollen User eine neues Feature bekommen. Allerdings befindet sich die Funktion noch in Erarbeitung, weshalb sie erst mit einem künftigen Update erscheinen könnte.

echo24.de verrät, um welche Funktion für die Whatsapp-Gruppen es sich handelt.

Generell versucht Whatsapp das User-Erlebnis immer zu verbessern. So wird auch der Status deutlich verändert, durch Proxy-Unterstützung bekommen mehr Menschen Zugang zur Kommunikation und selbstlöschende Nachrichten wirken gegen das Speicherplatz-Problem. (tobi)