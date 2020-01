WhatsApp: Das ist der Dark Mode, der von allen sehnsüchtig erwartet wird

Hinweise

Der WhatsApp Dark Mode wird von vielen Nutzern sehnsüchtig erwartet. Erste Hinweise gibt es in einer Beta-Version von WhatsApp.

Der WhatsApp Dark Mode ist gefragt

ist gefragt Android-Beta-Version gibt einen Ausblick auf den Modus

gibt einen Ausblick auf den Modus Neuer Startbildschirm kommt

Apps vom Konkurrenten Google haben den Modus bereits. Nun soll er auch bald für WhatsApp-Nutzer kommen. Die Rede ist vom Dark Mode. Bereits in Beta-Versionen von WhatsApp gab es erste Hinweise auf den Dark Mode. In der Android-Beta-Version des Messengers (2.19.366) lassen sich laut WABetaInfo erneut Anspielungen auf den abgedunkelten Modus finden. Dadurch können Smartphone-Nutzer unter anderem Strom sparen und den Verbrauch senken. Außerdem schont der Modus die Augen.

WhatsApp Dark Mode noch nicht in aktueller Version

Allerdings ist der Dark Mode noch nicht in die aktuelle Whatsapp-Version integriert. Das konnte einige Beta-Nutzer nicht daran hindern, den Dark Mode unter dem Menüpunkt "Themes" anzusteuern. Den "Themes"-Punkt findet man demnach über die "Chats"-Einstellungen von WhatsApp. Hier finden neugierige User den neuen Menü-Reiter "Display". Sobald der Dark Mode in die neue WhatsApp-Version integriert ist, sollte der Modus hier auftauchen. Außerdem wird es eine neue "Wallpaper-Funktion" geben. Diese Funktion erlaubt es den Nutzern, sich zwischen drei Darstellungsformen zu entscheiden.

System Default: WhatsApp checkt, ob der Nutzer (Android 9 vorausgesetzt) den Dark Mode verwendet

Light Theme: Das bereits bekannte Farbschema von WhatsApp

Abgedunkelter Modus: Soll die Augen mit nachtblauen Farben schon

WhatsApp Dark Mode: Messenger bekommt neuen Startbildschirm

Was dürfen die WhatsApp-Nutzer sonst noch vom Dark Mode erwarten? Nach Informationen von WABetaInfo soll der Messenger einen neuen Startbildschirm bekommen. Dieser komme im dunklen Design daher, sofern das Handy in den Nachtmodus geschaltet wird. Außerdem passt sich die Schriftform des WhatsApp-Logos nun an die Schreibweise vom Mutter-Unternehmen Facebook an. Unklar ist jedoch noch, wann der Dark Mode tatsächlich in WhatsApp integriert wird, denn das Unternehmen hat noch kein Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben. Messenger-Nutzer müssen sich also noch ein wenig in Geduld üben.

Von Moritz Serif

Manch einer ist genervt von ausufernden Chats. Der Grund: WhatsApp-Gruppen.

Sie wollen nicht auf dem Smartphone chatten?

WhatsApp Web ist ein Desktop-Messenger-Dienst

der Abhilfe schafft.

Hunderttausende können den Messenger nicht mehr nutzen. WhatsApp hat für 2020 Updates angekündigt.