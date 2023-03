Ablaufdatum für Whatsapp-Gruppenchats soll kommen – Entwicklung läuft

Von: Tobias Becker

Whatsapp bringt eine neue Funktion heraus, die es möglich macht, Gruppen ein Ablaufdatum zu geben. © echo24.de / Michaela Ebert

Bei Whatsapp sollen Gruppenchat bald ein Ablaufdatum bekommen. Die Neuerung ist derzeit in der Entwicklung, scheint aber mit einem künftigen Update zu erscheinen.

Wer bei Whatsapp unterwegs ist, kennt das Problem mit Gruppen. Ob vom Sportverein in Stuttgart, einer Elterngruppe in Heilbronn oder dem Familienchat der quer durch Deutschland geht – es ploppen Nachrichten ohne Ende auf. Noch schlimmer ist allerdings, dass manche Gruppen irgendwann nicht mehr aktiv sind, allerdings nicht verschwinden. Man muss sich aktiv abmelden, was viele der zwei Milliarden Whatsapp-User weltweit gerne vergessen. Eine neue Funktion könnte dabei nun helfen!

App Whatsapp Kategorie Instant Messaging Erscheinungsjahr 2009 Entwickler WhatsApp Inc. / Meta Platforms

Whatsapp arbeitet an neuer Funktion – das Gruppen-Ablaufdatum

Whatsapp arbeitet derzeit an einer neuen Funktion, die Gruppen-Chats „ablaufen“ lassen soll. Wie „WABetaInfo“ schreibt, ist die „Expiring Groups“-Funktion, auf Deutsch „Auslaufende Gruppen“, noch in der Entwicklung. Aktuell dürfte das Feature also noch nicht zur Verfügung stehen. Demnach soll es Usern möglich sein, ein Ablaufdatum für Gruppen festzulegen.

Ist das Ablaufdatum der Gruppe bei Whatsapp erreicht, werden die User dazu aufgefordert, die Gruppe zu bereinigen. Die Funktion soll in der Gruppen-Info auf Whatsapp einsehbar sein. Die Auswahl, die den Nutzern zur Verfügung stehen, reichen von einem Tag bis eine Woche, aber auch ein eigenes Datum kann eingegeben werden. Einmal eingestellt, ist es zudem möglich, das Auslaufdatum der Gruppe zu entfernen.

Auslaufende Gruppen – eine von vielen Neuerungen bei Whatsapp

Die neue Gruppen-Funktion bei Whatsapp ist vor allem für temporäre Gruppenchats sinnvoll. Beispielsweise für die Geburtstagsplanung oder bei anderen Events. Nachdem der Messenger-Riese bereits die selbstlöschenden Nachrichten eingeführt hat, um Speicherplatz zu sparen, und mit Kept Messages auch schon die Probleme davon gelöst hat, sind die „Expiring Groups“ ebenfalls im Sinne der User.

Wann das Update mit dem Ablaufdatum für Gruppen erscheinen soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Whatsapp arbeitet an vielen neuen Funktionen, die nach und nach über Testphasen den Weg an die weltweiten Nutzer schaffen sollen. Dazu gehört auch die Revolution der Status-Funktion. Ein Feature, was viele immer noch vermissen, ist das Hinterlegen von Musik in Videos im Status. Mit einem Trick ist es allerdings möglich.