WhatsApp in Deutschland plötzlich ohne eine nützliche Funktion

Grund der Entscheidung unklar

WhatsApp hat eine beliebte Funktion im Messenger abgeschafft. Welche andere Funktion unberührt bleibt, lesen Sie hier.

WhatsApp-Chat-Backups funktionieren nicht mehr wie gewohnt

funktionieren nicht mehr wie gewohnt Export-Funktion von WhatsApp-Chats betroffen

von WhatsApp-Chats betroffen Hintergrund der Entscheidung von WhatsApp noch unklar

Schon seit längerer Zeit speichert WhatsApp den Verlauf aller Chats samt den dazugehörigen Videos. Die Dateien landen in Apples iCloud (iPhone) und auf Google Drive (Android). Nutzer können damit alle Dateien auf dem Smartphone wiederherstellen. Das ist manchmal nötig, wenn es ein neues Smartphone sein soll und die Dateien einen Umzug benötigen. Nötig wird es auch, wenn man das Smartphone verkaufen möchte, denn dann muss das Handy auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Oder wenn der Speicher auf dem Smartphone knapp wird.

WhatsApp-Chat-Backups konnten per E-Mail verschickt oder abgespeichert werden

Daneben bietet WhatsApp außerdem noch eine andere Methode: WhatsApp-Chats können in reiner Textform oder zusammen mit Bildern und Videos auch exportiert und dann als E-Mail verschickt oder abgespeichert werden. Das ist praktisch, um Freunden den WhatsApp-Chat-Verlauf zu zeigen.

WhatsApp-Chat-Backups: Exporte in Deutschland nicht mehr möglich

Die Export-Funktion von Chats in WhatsApp steht in Deutschland vorerst nicht mehr zur Verfügung. Das gilt sowohl für Android - als auch für iOS-Geräte, wie aus den Hilfeseiten des Messengers hervorgeht. Nutzerinnen und Nutzern bot das Feature aber auch die Möglichkeit, WhatsApp-Chats an andere außerhalb des Messengers zu verschicken. Das klassische Backup, also die Sicherung aller Chatverläufe auf dem Gerät oder - je nach Betriebssystem - in den Onlinespeichern iCloud oder Google Drive, bleibt von der Änderung unberührt. Es lässt sich in der App wie gewohnt über "Einstellungen/Chats/Chat-Backup" aufrufen und einrichten.

WhatsApp-Chat-Backups: Bisher fehlt noch eine Begründung des Unternehmens für die Entscheidung

Hintergrund für das Deaktivieren der Funktion in den neuesten Versionen der WhatsApp-Anwendungen könnten Patentstreitigkeiten sein. Sowohl in den Android-FAQ als auch in den iOS-FAQ prangt aber nur ein schlichter Hinweis: "Diese Funktion wird in Deutschland nicht unterstützt." Weitere Hinweise über die Entscheidung, die Exporte einzuschränken, lieferte WhatsApp bislang nicht.

dpa/Moritz Serif





