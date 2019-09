WhatsApp: Neuerungen bei Nachrichten - Versprechen an User gebrochen

Änderung in den AGBs

+ © dpa / Patrick Pleul Neuerung bei WhatsApp bedeutet Umstellung für die Nutzer des Messenger-Dienstes. © dpa / Patrick Pleul

Über eine Milliarde Nutzer sind regelmäßig auf WhatsApp unterwegs. Eine Neuerung in der App wird den meisten allerdings ganz und gar nicht gefallen.

Über Jahre hinweg galt bei WhatsApp ein Grundsatz: Der Messenger-Dienst sollte ohne Werbung funktionieren und wirklich nur für die private Kommunikation der Nutzer zur Verfügung stehen. Ein Motto, dass die beiden Gründer der bekannten App Jan Koum und Brian Acton immer wieder unterstrichen. Doch beide verließen das Unternehmen, das mittlerweile zu Facebook gehört - und nun stehen große Änderungen an.

Über eine Milliarde Menschen greifen auf die WhatsApp zu, nutzen die App für die Kommunikation mit ihren Liebsten, Freunden und Arbeitskollegen. Immer wieder zieht WhatsApp dabei auch Kritik auf sich. So auch bei der neuesten Änderung, denn der Dienst öffnet sich nun gegenüber Unternehmen. Die neuen AGBs bestätigen eines: Ab jetzt können Firmen an ihre Kunden herantreten und die Kommunikation über WhatsApp laufen lassen. Das klingt erst mal nach einer großen Vereinfachung, hat aber eine direkte Konsequenz - Marketing über WhatsApp wird möglich sein.

WhatsApp: Marketing in App-AGBs erlaubt

„Du erhältst eventuell Nachrichten mit Marketing, die ein Angebot für etwas enthalten könnten, das dich möglicherweise interessiert“, schreibt WhatsApp in ihren aktuellen Nutzungsbedingungen. Auf gut Deutsch können Unternehmen ihren Nutzern nun direkt also Werbung zukommen lassen. Nun muss aber niemand Angst haben, von Werbenachrichten überflutet zu werden. „Wir möchten nicht, dass du das Gefühl hast, Spam zu erhalten. Wie mit allen deinen Nachrichten kannst du auch diese Kommunikation verwalten und wir werden uns nach deiner Auswahl richten“, stellt das Unternehmen klar. Immer wieder gibt es Neuerungen bei WhatsApp, die viele Nutzer freuen - diese aber dürfte nur den wenigsten gefallen.

Whats-App erlaubt Marketing: Mehrere Werbemöglichkeiten für Unternehmen

Wie schon länger angekündigt, werden Unternehmen mehrere Werbemöglichkeiten an die Hand gegeben. Zum einen können sie über den WhatsApp-Status Werbeanzeigen schalten - für den Nutzer bedeutet das, dass zwischen den Bildern der Freunde hier und da auch eine Anzeige aufploppt. Die Erweiterung der AGBs um die Marketingmaßnahme zielt aber direkt auf Nachrichten. Doch (vorerst) wird es diese Werbungen nicht in privaten Chats geben, sondern nur, wenn Sie mit bestimmten Unternehmen in Kontakt treten. Diesen wird es dann ermöglicht, Ihnen gezielte Marketing-Maßnahmen zukommen zu lassen.

Wie genau das Ganze aussieht und ob es Einfluss auf die Funktionalität von WhatsApp hat, wird sich sicherlich bald zeigen.

jw