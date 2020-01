Massive Störung bei WhatsApp- wichtige Funktionen lahmgelegt

Deutschlandweite Meldungen über Probleme

Störung bei WhatsApp: am Sonntagmittag sind einige Funktionen des Messengers nicht verfügbar. Die Störung scheint Nutzer deutschlandweit zu betreffen.

Bei WhatsApp gibt es Sonntagmittag eine massive Störung.

Wichtige Funktionen sind aktuell lahmgelegt.

Nutzer aus ganz Deutschland melden Probleme beim Senden von Videos und Fotos.

München - WhatsApp ist für viele Nutzer ein beliebtes und einfaches Mittel, um mit Freunden, Familie und Kollegen zu kommunizieren. Doch immer wieder gibt es Störungen beim Messenger-Dienst. Wer sich gerade (Sonntag, 12.30 Uhr) darüber wundert, dass WhatsApp nicht wie gewohnt funktioniert, ist damit nicht alleine.

Störung bei WhatsApp - massive Ausfälle bei einige Funktionen

Aktuell ist es nicht möglich, Fotos und Video über WhatsApp zu verschicken. Das melden zudem Nutzer von WhatsApp auf allestörungen.de. Der eigene Test zeigt: Egal, ob über eine WLAN-Verbindung oder über mobile Daten, Medien lassen sich nicht verschicken. So dreht sich zwar der Kreis um das Kreuz auf dem Foto - doch schon nach wenigen Sekunden ist Schluss. Stattdessen ist das Foto weiterhin in der Vorschauansicht im Chat zu sehen. „Wiederholen“ ist auf dem Foto zu lesen, versehen mit einem Pfeil - also die Möglichkeit, es erneut zu versuchen. Doch auch das bleibt ohne Erfolg.

Ist ja komisch. Text geht raus, aber keine Bilder #WhatsApp — HSVer_1978 (@Mad_1978) January 19, 2020

Whatsapp: Deutschlandweite Störung bestimmter Funktionen des Messengerdienstes

Diese Einschränkungen scheinen aktuell Teil einer größeren, deutschlandweiten Störung von WhatsApp zu sein. Die Fehlermeldungen von Usern auf allestörungen.de sind um kurz vor 12 Uhr rasant angestiegen. Viele WhatsApp-Nutzer berichten von ihren Problemen mit WhatsApp: „Ich kann gerade auch kein Bild verschicken“ oder „Hier in Wesel am Niederrhein funktioniert das schicken von Sprachnachrichten nicht“. Und: „In Sachsen-Anhalt auch kein Senden und empfangen von Sprachnachrichten und Bildern möglich“. Nur noch geschriebene Nachrichten hätten Erfolg, denn „Weder Bilder noch Audios gehen durch“, kommentiert eine weitere Nutzerin. Auf der Störungskarte sind Meldungen aus ganz Deutschland verzeichnet. Auch die Niederlande scheint betroffen zu sein.

