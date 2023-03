Edeka ersetzt rund 450 Produkte – „einseitiger Lieferstopp“

Von: Marcel Guboff

Teilen

Kunden bei Edeka müssen wegen des Preis-Kampfes weiter auf Produkte des Mars-Konzerns verzichten. Der Supermarkt hat sie schon anderweitig ersetzt.

Hamm - Kunden des deutschen Supermarkt-Riesen Edeka schauen bei einigen Produkten weiterhin in die Röhre. Wer etwa bestimmte Produkte der Marken Mars, Mirácoli, Uncle Ben‘s oder Whiskas sucht, wird in den Edeka-Filialen in Nordrhein-Westfalen und Deutschland auch künftig nicht fündig.

Produkte aus dem Hause Mars werden weiterhin nicht den Weg in die Regale von Edeka finden. Wie die Lebensmittel Zeitung zuerst berichtete, plane die Supermarkt-Kette „komplett ohne Mars“, wie es dort heißt. „Wir können bestätigen, dass Mars einen einseitigen Lieferstopp gegen Edeka verhängt hat“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage von wa.de.

Edeka ersetzt rund 450 Produkte – „einseitiger Lieferstopp“ seitens Mars

Der Grund dafür seien die von Mars „ungerechtfertigten und überzogenen Preiserhöhungen“. Dies könne Edeka „im Sinne unserer Kundinnen und Kunden so nicht akzeptieren“, so die Sprecherin.

Daher ersetzt Edeka rund 450 betroffene Produkte des Mars-Konzerns. Diese machten nach Recherchen der Lebensmittel Zeitung ein Umsatzvolumen von über 300 Millionen Euro aus. Neben Süßwaren wie Mars, Snickers oder M&M‘s sind somit auch Nudeln der Marke Mirácoli aus den Regalen geflogen – womit Edeka recht offensiv und teilweise provokant Werbung gemacht hatte. In einem Prospekt Ende Februar bewarb die Supermarkt-Kette ein Spaghetti-Fertiggericht eines Konkurrenten mit „Tschüss Mirácoli. Hallo Delverde“.

Keine Angaben über mögliche Rückkehr von Mars-Produkten bei Edeka

Nach Angaben von Edeka sei dadurch die Nachfrage nach alternativen Marken und den in der Regel preisgünstigen Eigenmarken „in den betreffenden Sortimentsbereichen deutlich angestiegen“, so die Sprecherin. Ob das Aus für Produkte aus dem Hause Mars endgültig bzw. eine Einigung mit dem Unternehmen gänzlich ausgeschlossen sei, beantwortete die Supermarkt-Kette „aus Wettbewerbsgründen“ nicht.

Produkte des Lebensmittelkonzerns Mars Süßwaren: Mars, Twix, Snickers, Bounty, M&M‘s, Extra, Airwaves, Balisto, Celebrations, MilkyWay, Malteser, HubbaBubba, Skittles Lebensmittel: Ebly, Mirácoli, Ben‘s Original, Tasty Bite Tiernahrung: Whiskas, Nutro, Frolic, Kitekat, Catsan, Chappi, Natusan, Cesar, Perfect Fit, Dreamies, Pedigree, Thomas, Rayal Canin, Trill, AniCura, Sheba, Crave

Bereits seit dem vergangenen Jahr kämpft der Lebensmittekonzern Mars um höhere Preise und hatte seine Lieferungen an Edeka wie auch an Konkurrent Rewe wegen der harten Verhandlungen vorübergehend eingestellt. Rewe ging sogar noch weiter und warf nach Mars auch Produkte aus dem Hause Kellogg‘s aus dem Sortiment.