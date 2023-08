Wie schnell muss man auf der Autobahn fahren? Alles über die Mindestgeschwindigkeit

Von: Teresa Knoll

Wie schnell muss man eigentlich fahren, wenn man auf die Autobahn will? Ob und welche Mindestgeschwindigkeit gilt, lesen Sie hier:

Jeder kennt sie und ist vermutlich von ihnen genervt: Sonntagsfahrer, die dahinschleichen und sich nicht an die Mindestgeschwindigkeit auf der Autobahn halten. Doch gibt es überhaupt eine Vorschrift, wie schnell man auf der Autobahn sein darf? Viele haben jetzt sicher die Zahl 60 km/h im Kopf. Die stimmt allerdings nur indirekt.

SÜDWEST24 verrät, was für die Mindestgeschwindigkeit auf Autobahnen in Deutschland gilt.

Es gibt auf deutschen Autobahnen keine gesetzliche Vorschrift dafür, wie schnell man fahren muss. Allerdings dürfen laut Straßenverkehrsordnung (StVO) nur Fahrzeuge die Autobahn benutzen, „deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt“. (resa)