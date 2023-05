Die schönsten Ausflüge am Muttertag – Schifffahrt, Brunch auf dem Schloss oder ab ins Grüne

Von: Marcus Giebel

Muttertag auf dem Wasser: Diverse Schifffahrtsunternehmen haben besondere Angebote für den Feiertag. © IMAGO / Frank Sorge

Der Muttertag steht ganz im Zeichen der Mütter. Dann kann auch ein gemeinsamer Ausflug für Glücksgefühle sorgen. Die Auswahl ist groß.

Bremen – Es ist wieder einmal höchste Zeit, die Mamas hochleben zu lassen. Denn ohne sie wäre niemand von uns auf der Welt. Dafür nehmen sie neun Monate lang Strapazen auf sich, und auch die Jahre danach sind nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Der Muttertag, in diesem Jahr am 14. Mai, ist die beste Gelegenheit, um wenigstens ein kleines bisschen zurückzugeben.

Oft kommt das Dankeschön in Form von Süßigkeiten oder Blumen daher - was die Wirtschaft brummen lässt. Der Handelsverband Deutschland geht davon aus, dass für Muttertagsgeschenke 2023 bundesweit 973 Millionen Euro ausgegeben werden. Wer seine Mama besonders mag oder ehrt, kann sich aber auch mehr Zeit nehmen. Und sogar einen gemeinsamen Ausflug planen. Dafür ist ja auch nicht alle Tage Zeit. Doch wohin soll die Reise führen? Die Auswahl ist groß.

Ausflüge am Muttertag: Mit dem Rad oder zu Fuß ins Grüne oder in die Stadt

So bieten sich am Muttertag Ausflüge ins Grüne an. Wald oder auch Erhebungen in der Nähe können aufgesucht werden, vielleicht verbunden mit einem kleinen Picknick. Es lässt sich aber auch eine Radtour integrieren, bei der die Natur im Frühling genossen werden kann.

Oder wie wäre es mit einer Reise in eine nahe Stadt, wo das Tagesprogramm beliebig mit dem Besuch bestimmter Sehenswürdigkeiten oder direkt einer Stadtführung ergänzt werden kann? Auch Schlösser oder Burgen laden zu einem Kurztrip am Muttertag ein. Je nach Wetter bietet sich auch ein Ausflug aufs Wasser an – ob mit gemietetem Tretboot oder als Passagier eines größeren Schiffes, auf einem See oder einem Fluss. Davor oder danach kann dann noch etwas am Ufer entlanggeschlendert werden, um den Ausflug abzurunden, je nach vorherrschenden Baderegeln lohnt bei Trockenheit natürlich auch ein Sprung ins Nass.

Ausflug auf zwei Rädern: Muttertag lädt auch zu Unternehmungen im Grünen. © IMAGO / U. J. Alexander

Was tun am Muttertag? Diese Ausflüge sind schöne Geschenk-Ideen

Spielt das Wetter nicht mit, kann der Ausflug am Muttertag aber auch in ein Schwimm- oder Thermalbad führen. Dort ist eventuell auch eine professionelle Massage oder gemeinsames Schwitzen in der Sauna möglich. Oder wie wäre es direkt mit einem Spa-Tag? Mag es die Mutter etwas abenteuerlustiger, bietet sich eine Rafting-Tour durch die Stromschnellen an. Will sie gerne hoch hinaus, locken Luftballon-Fahrten, Gleitschirmfliegen, Segelfliegen oder auch ein Fallschirmsprung.

Viele Mütter begeistern sich aber sicher auch für den Besuch eines Zoos oder Wildparks. Mit dem 49-Euro-Ticket lockt auch die Deutsche Bahn zu einem Ausflug an einen Ort der Wahl. Selbst mit pünktlichen Zügen bietet manche Strecke Spektakel – etwa in Form traumhafter Aussichten während der Fahrt.

Beim Ausflug auf die Schiene stehen auch besondere Angebote auf dem Programm. Muttertagsfrühstück hat die Sauschwänzlebahn in Baden-Württemberg an Bord. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr in Weizen. Der Hessencourier widmet seinen Saisonauftakt allen Müttern und macht sich um 12.10 Uhr von Kassel nach Naumburg auf, um 16 Uhr geht es den gleichen Weg zurück.

Video: Warum und wie wird Muttertag gefeiert?

Schifffahrten am Muttertag: Ausflug auf Bodensee, Donau, Mosel oder Oker

Die Bodenseeschifffahrt lädt zur Muttertagsfahrt ab den Häfen Konstanz und Lindau. Bei der Tour um 10.30 Uhr ist ein Mittagessen inklusive, bei der um 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Gleich drei Muttertagsfahrten ab Regensburg zur Walhalla hat die Donauschifffahrt im Programm, um 11, 13 und 15 Uhr.

Um 10.15 Uhr beginnt die Muttertags-Brunchfahrt der Personen-Schifffahrt im Donau- und Altmühltal. Hier geht es von Kelheim nach Regensburg und zurück. Mit den Moselrundfahrten gibt es einen Muttertags-Brunch auf der Mosel, das Boarding ist für 10.30 Uhr geplant. Eine Muttertags-Schlemmerfahrt steht bei der Okersee-Schifffahrt auf dem Programm, um 12.15 Uhr heißt es in Schulenberg im Oberharz Leinen los.

Geschenk und Ausflug zum Muttertag: Brunch auf einem Schloss

Auch verschiedene Schlösser bieten Aktionen zum Muttertag an: Auf Schloss Diedersdorf in Brandenburg steigt um 10 Uhr ein Muttertags-Sektbrunch in der Schmiede, zur gleichen Zeit ist im Schlosshotel Bad Neustadt ebenfalls ein Brunch angesagt. Das Schloss Reinach in Freiburg bietet ab 11 Uhr einen Muttertags-Brunch. Ab 12 Uhr veranstalten das Heidelberger Schloss und das Schlosshotel Kronberg im Taunus ein Brunch. Im sächsischen Schloss Rochlitz ist für 15 Uhr eine Führung unter dem Motto „Mutterschaft als Superkraft“ geplant. (mg)