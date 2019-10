Verseuchte Wilke-Wurst: Skandal immer verheerender - Experte warnt Verbraucher

Haushalte in Gefahr?

Der Skandal um die Wurstwaren des Herstellers Wilke reißt nicht ab. Jetzt wurde bekannt, dass die Waren auch in Fertigprodukten anderer Hersteller verwendet wurden.

Durch Keime in Wurstwaren des Herstellers Wilke kamen in Hessen mehrere Menschen ums Leben

Die Produktion wurde nach dem Skandal um Wilke-Wurst gestoppt

Über 300 Tonnen Fleisch mussten bereits vernichtet werden

Twistetal - Der Skandal um die Wurst des Lebensmittelherstellers Wilke zieht weiter Kreise. Wie nun bekannt wurde, sind die Waren auch in Fertiggerichten anderer Hersteller verwendet worden.

Verbraucherschützer von „Foodwatch“ hatten diesbezüglich am Freitag eine Anfrage beim Verbraucherschutz-Ministerium in Hessen gestellt, berichtete die Bild am Sonntag. Die Fertiggerichte seien allerdings „nach derzeit vorliegenden Informationen“ bereits zurückgerufen worden und werden aktuell nicht mehr verkauft.

Martin Rücker, Chef von „Foodwatch“, forderte dennoch, dass die „Namen von betroffenen Herstellern, Marken, Produkten und Verkaufsstellen“ veröffentlicht werden sollen. Er befürchtet, dass sich in Haushalten noch Fertiggerichte befinden, in welchen Wilke-Wurst verarbeitet ist. „Es wird gemauert und vertuscht!“, befürchtet Rücker.

Rund 300 Tonnen Fleischwaren aus dem Wilke-Bestand sind bereits vernichtet worden. Das Bundesamt warnte vorab vor den gefährlichen Keimen. Auch Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) schaltete sich in die Diskussion um den Wurst-Skandal ein.