Nächster Wurst-Rückruf: Wieder wird vor Bakterien-Befall gewarnt

Von: Alexander Gottschalk

Ein Produkt der Marke „Tamtürk“ verschwindet vorerst aus den Supermarktregalen. Wer schon eingekauft hat, sollte seinen Kühlschrank kontrollieren.

Kassel/Braunschweig - Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat über sein Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de eine Warnung vor einem Wurstprodukt der Marke „Tamtürk“ ausgesprochen. Betroffen sind mehrere Chargen des Produkts „TT Tavuk Spezial 1000g“. Wegen „bestehender Gesundheitsgefahr“ rufe man den Artikel zurück, teilte der Metzgereibetrieb Sivas aus Duisburg dazu am Montag (26. September) mit.

Die Geflügelwurst ist demnach mit Listerien kontaminiert. Listerien sind Bakterien, die meist innerhalb von 14 Tagen Erkrankungen mit Durchfall, Erbrechen und Fieber auslösen können. Für Risikogruppen (beispielsweise Schwangere, Senioren und Immungeschwächte) kann eine Infektion lebensgefährlich werden. Listerien finden sich häufig in tierischen Lebensmitteln, so sind derzeit auch Würstchen eines anderen Herstellers aus gleichem Grund von einem Rückruf betroffen.

Produkt TT Tavuk Spezial 1000g Marke Tamtürk Hersteller Sivas GmbH Rückruf seit 26.09.2022 wegen Listerien Betroffen MHD vom 21.09, 18.10 und 24.11

Wurst-Rückruf: Geld zurückholen an der Kasse

Zurückgerufen werden die „Tamtürk“-Würstchen aus der 1000g-Packung, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis 21. September, 18. Oktober oder 24. November haben. Verkauft wurden diese laut BVL in Lebensmittelgeschäften in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Der Hersteller wirbt sonst mit der Produktion „hochwertiger Halal-Produkte“. Gegen Vorlage des Kassenbelegs bekommen Kunden und Kundinnen in den Verkaufsstellen ihr Geld zurück. (ag)