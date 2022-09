Dringender Eis-Rückruf: 15 Sorten von beliebter Marke betroffen

Von: Sophia Lother, Alina Schröder

Eis-Fans aufgepasst: In letzten Monaten waren bereits einige Produkte einer beliebten Eis-Marke von einem Rückruf betroffen. Nun wird die Warnung ausgeweitet.

Update vom Donnerstag, 15. September, 11.30 Uhr: In den vergangenen Monaten waren bereits mehrere Eis-Sorten der Marke Häagen Dazs von einem dringenden Rückruf betroffen (siehe Update vom 4. August). Hintergrund: Darin können sich Rückstände des gesundheitsgefährdenden Ethylenoxid befinden. Nun wird der Rückruf nochmals ausgeweitet.

Derzeit werden zahlreiche Eissorten zurückgerufen. (Symbolfoto) © Ron Adar / Imago Images

Wie der Hersteller General Mills nun in einer Mitteilung erklärt, habe man sich „proaktiv“ dazu erklärt, zahlreiche weitere Produkte „freiwillig zurückzurufen“. „Nach den Untersuchungen stellt sich heraus, dass der Ursprung der Nichteinhaltung an einen einzigen Lieferanten zurückzuführen und auf bestimmte Verfallsdaten beschränkt ist, die in der nachstehenden Liste angegeben sind“, heißt es.

Wie das Unternehmen mitteilt, gilt der Rückruf nun für folgende Produkte:

Sorte MHD Chargen Belgian Chocolate 460ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4261393, 4266591, 4274264, 4274265 Macadamia Nut Brittle 460ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4269915, 4266573, 4269916A, 4274269, 4274270, 4274276 Cookies & Cream 460ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4262902, 4275417, 4275418, 4277964 Vanilla Caramel Brownie 460ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4262896, 4271705, 4275414, 4276211, 4276212 Macadamia Nut Brittle 95ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4271471, 4274744 Vanilla Caramel Brownie 95ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4264980 Belgian Chocolate 95ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4261714, 4268647, 4274657 Cookies & Cream 95ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4264960 Pralines & Cream 460ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4280218 Duo Belgian Chocolate & Strawberry 420ml\t3 16.03.2023 – 29.4.2023 4271150, 4273238 Duo Vanilla Bownie & Raspberry 420ml\t 16.03.2023 – 29.4.2023 4259480 Duo Vanilla Hazelnut & Caramel 420ml 16.03.2023 – 29.4.2023 4265472, 4274337 Häagen-Dazs Vanilla 460 ml MHD bis einschließlich 21.05.2023 3415581101010 Häagen-Dazs Vanilla 95 ml MHD bis einschließlich 21.05.2023 3415581311716 Häagen-Dazs Classic Collection 4 x 95 ml (308 ml) MHD bis einschließlich 21.05.2023 3415581505719

Häagen-Dazs-Rückruf: Viele Eis-Sorten betroffen – Experten warnen

Update vom Donnerstag, 4. August, 16.40 Uhr: Mitte Juli informierte der bekannte Eis-Hersteller General Mills über einen Rückruf mehrerer Häagen-Dazs-Sorten (siehe Erstmeldung). Jetzt wurde die Warnung ausgeweitet. Wie das Unternehmen mitteilt, sind viele weitere Produkte mit dem krebserregenden Stoff Ethylenoxid belastet.

Die Produkte können laut dem Hersteller wieder in den jeweiligen Markt zurückgebracht werden. Von einem Verzehr wird dringend abgeraten.

Eis im Rückruf: Gefährlicher Stoff in Häagen-Dazs-Eissorten entdeckt

Erstmeldung vom Donnerstag, 14. Juli, 11.26 Uhr: Kassel – Ein beliebtes Eis ist von einem Rückruf betroffen, ausgerechnet im Hitze-Sommer! Der Hersteller General Mills der Marke Häagen-Dazs muss in Kooperation mit Genuport Trade GmbH gleich drei beliebte Produkte zurückrufen. Was Verbraucherinnen und Verbraucher nun dringend beachten müssen.

Bereits seit dem 8. Juli werden in mehreren europäischen Ländern die zwei Häagen-Dazs-Eisprodukte zurückgerufen. Verbraucherschützerinnen und -schützer sind empört. Denn erst jetzt ist Deutschland an der Reihe. In dem betroffenen Eis können sich Rückstände des gesundheitsgefährdenden Ethylenoxid befinden.

Beliebtes Eis im Rückruf: Gefährlicher Stoff in Häagen-Dazs-Eissorten entdeckt

Der Hersteller hat neben den Gründen für den Rückruf in seiner Kundeninformation die genauen Details auch die konkreten vom Rückruf betroffenen Eisprodukte aufgelistet:

Artikelbezeichnung (Barcode) Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) Häagen-Dazs Vanilla 460 ml (3415581101010) MHD bis einschließlich 21.05.2023 Häagen-Dazs Vanilla 95 ml (3415581311716) MHD bis einschließlich 21.05.2023 Häagen-Dazs Classic Collection 4 x 95 ml (308 ml) (3415581505719) MHD bis einschließlich 21.05.2023 Quelle: www.produktwarnung.eu

Mehrere Eissorten der beliebten Marke Häagen-Dazs sind aktuell von einem Rückruf betroffen. © Screenshot: produktwrnung.eu

Rückruf von mehreren Häagen-Dazs-Eissorten: Ethylenoxid in Eis gefunden

Wenn Eis-Fans eine der Vanilla Häagen-Dazs-Sorten oder die betroffene Classic Collection gekauft haben, können sie diese im Handel umtauschen. Der Preis wird laut der Mitteilung erstattet.

Laut Hersteller können alle anderen Produkte der beliebten Eismarke bedenkenlos verzehrt werden. Doch um was handelt es sich eigentlich bei Ethylenoxid?

Häagen-Dazs-Eis im Rückruf: Was Ethylenoxid so gefährlich macht

Bei Ethylenoxid handelt es sich um ein Gas. Laut den Fachleuten von Öko-Test ist die Anwendung für Lebensmittel in Deutschland nicht erlaubt. Doch in einigen Staaten werde das Mittel zur Bakterien- und Pilzbekämpfung genutzt. Erst im letzten Jahr befanden sich wegen möglicher Ethylenoxid-Belastung auch Süßigkeiten im Rückruf.

Die Europäische Chemiekalienagentur ECHA hat aufgeführt, dass Symptome wie Schläfrigkeit und Benommenheit sowie Schwindel nach der Einnahme von Ethylenoxid möglich sind. Außerdem kann es gemäß der von der EU genehmigten harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung (ATP14) zu folgenden schweren Konsequenzen kommen:

Beim Verschlucken:

Schwere Hautverätzungen

Augenschäden

Beim Einatmen:

Kann genetische Defekte verursachen

Kann Krebs verursachen

Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen

Verdacht auf mögliche Schädigung des Kindes im Mutterleib

Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

Rückruf von beliebtem Häagen-Dazs-Eis: Fachleute sind von Zeitpunkt empört

Die Fachleute von Öko-Test kritisieren, dass die betroffenen Produkte in anderen europäischen Ländern bereits seit dem 8. Juli offiziell zurückgerufen wurden. „Hersteller und Importeur hätten die Öffentlichkeit früher über die belasteten Produkte informieren müssen“, heißt es auf der Webseite. Alle News zum Thema aktueller Rückruf finden Sie auf unserer Themenseite. (als/slo)