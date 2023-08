12 Leute teilen die belastendsten Berufe, die du dir vorstellen kannst

Von: Nadja Goldhammer

Danke an alle Menschen, die diese Jobs machen.

Alle von uns kennen es. Du stehst auf und hast eigentlich überhaupt keine Lust zu arbeiten. Aber mal ganz im Ernst? Ist der schlechte Kaffee und die nervige Kollegin denn WIRKLICH so belastend? Klar, das sind alles Dinge, die super nervig und anstrengend sein können. Und ja es gibt einige Jobs, von denen du vorher dachtest, dass sie mehr Spaß machen. Ich bin auch die Letzte, die behauptet, dass kleine Probleme keine Probleme sind. Aber manche Menschen üben Berufe aus, die entweder dem Körper oder der Psyche extrem viel abverlangen und manchmal auch beides.



So wie Redditor u/Hoennangst habe ich mich deshalb gefragt: „Was ist der belastendste Beruf, den ihr euch vorstellen könnt?“

Die Antworten haben mich wirklich zum Nachdenken angeregt und wir sollten den genannten Berufen einfach den größten Respekt entgegenbringen.

1. „Social Media-Moderator. Du darfst den ganzen Tag in die Abgründe der Menschheit blicken und das kränkste Zeug rausfiltern. Und das unzensiert.“

-u/EdgyGirlfriend345

2. „Alles, was mit Kindern, kranken Personen und ganz alten Leuten zu tun hat. Ich könnte das nervlich nicht aushalten.“

u./toddhowardseviltwin

3. „Die Leute im Kinderhospiz machen einen Job, den ich nicht machen könnte, ohne seelisch zusammenzubrechen.“

u/DerEchteDaniel

Das geht wirklich ans Gemüt. © BSIP/Imago

4. „Alles im sozialen Bereich.“

-u/Lenchen92

5. „Bauarbeiter. Ich bin nicht so einer, der gern in der Hitze draußen ist für harte Arbeiten, wie schwere Sachen zu tragen. Ich halte so etwas nicht aus und würde damit auch nicht lange leben, glaube ich.“

-u/comicpainter

6. „Pflegekraft in der Psychiatrie oder auf der Kinderkrebsstation.“

-u/jaaanik97

In manchen Berufen braucht man wirklich starke Nerven. © Cavan Images/IMAGO

7. „Abbrucharbeiter, Entkerner, Tunnelbauarbeiten, Eisenflechter, Hospizmitarbeiter.“

-u/Physical-Question727

8. „Rettungssanitäter steht bei mir an erster Stelle.“

-u/BiGsH0w2k

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Maximilian Koch/Imago

9. „Fluglotse. Man hat extrem viel Verantwortung und muss viele Informationen schnell und kompetent abarbeiten, wobei Fehler drastische Auswirkungen haben können.“

-u/Schnitzelklopfer247

10. „Für mich ist es LKW-Fahrer. Ich habe ein Problem damit beim Autofahren wach zu bleiben, auch das ständige Sitzen und die monotone Tätigkeit über Stunden hinweg würde mich in den Wahnsinn treiben.“

-u/8DaysHunt

11. „Irgendwas mit Investment Banking oder Rechtsanwalt.“

-u/Februaryborn22

Diese Einstiegsjobs solltest du dir auf jeden Fall merken © Panthermedia/IMAGO

12. „Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn.“

-u/MetalHorror9024

Welchen Beruf würdest du dir absolut nicht zutrauen? Teile uns diesen gerne in den Kommentaren mit!



Einige Antworten wurden der Verständlichkeit halber gekürzt und/oder bearbeitet.