15 Schilder, die dem Rest der Welt zeigen, was in Deutschland so abgeht

Von: Michelle Anskeit

Nur hier in Deutschland werden die Rechtschreibfehler auf Beschwerdezetteln korrigiert.

Es ist Sommer und damit für viele Menschen auf diesem Planeten Urlaubssaison! Und natürlich gibt es auch Touris in Deutschland! Vielleicht hast du selbst gerade Besuch aus dem Ausland und jemand hat dir schon die ultimative Frage gestellt: Was zeichnet unser schönes Land denn eigentlich so aus?



Wenn dir die Antwort darauf eher schwergefallen ist, dann mach dir keine Sorge. Hier ist die Lösung deiner Probleme:

1. Zuallererst müssen wir über die wichtigste Sache in ganz Deutschland reden: DIN-Normen!

2. Und natürlich generell: Regeln. Sowie diese hier für den Basketballspielplatz, der Öffnungszeiten ... ähm, ich meine Spielzeiten hat.

3. Und wo wir schon bei Recht und Ordnung sind: In Deutschland wird Leuten am liebsten schon vor Regelbruch direkt mit einem fetten Bußgeld Angst gemacht.

4. Eine weitere wichtige Sache, die viele ja schon über Deutsche wissen, ist die Arbeitsmoral. Die ist nämlich nochmal anders bescheuert, ich meine hoch.

5. Natürlich dürfen wir bei größeren Wehwehchen aber auch zu Hause bleiben. Zum Beispiel, wenn uns ein Löwe angreift.

Ja, kaum zu glauben, aber hier in Berlin gab es tatsächlich neulich so eine Löwen-Verwirrung. Dabei war die Löwin eigentlich nur ein Wildschwein.

6. Eine der wichtigsten Eigenschaften der Deutschen ist neben der hohen Arbeitsmoral aber auch unsere ausgezeichnete Passiv-Aggressivität.

7. Die ist wirklich stärker als alles andere.

8. Und manchmal etwas mehr aggressiv als passiv.

9. Wie zum Beispiel dann, wenn wir armen Lavendel begraben müssen.

10. Oder einen ganzen Rewe!

11. Oh, und wusstest du schon, dass du erst in Deutschland bist, wenn deine Beschwerden auf Rechtschreibung kontrolliert werden?

12. Oder wenn du so ein Schild siehst ...

13. Oder halt solche, die sich auch gerne mal widersprechen.

14. Aber nicht falsch verstehen, wir können auch wirklich nett sein!

15. Und ganz wichtig! Wir backen echt gutes Brot.

Aber hey, so schlimm sind wir hier eigentlich gar nicht. Wir gehören zwar zu den 10 besonders unfreundlichen Urlaubsländer, aber Deutschland liegt zumindest nicht auf Platz 1.