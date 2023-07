28-Jähriger lebt in „magischem, kleinem“ Müllcontainer

Von: Yasina Hipp

Ein Jahr will Harrison Marshall in seinem „Müllcontainer“-Haus leben. Auf den sozialen Medien gibt er regelmäßig Einblicke in seinen außergewöhnlichen Lebensstil.

London – Zugegeben: Die Mietpreise in Deutschlands Großstädten sind alles andere als erschwinglich, gerade in München, Frankfurt oder Stuttgart ist Wohnen teuer geworden. Aber ein Blick nach Großbritannien zeigt: Es geht noch viel teurer. Während Mieter in München im Schnitt etwa 21,50 Euro pro Quadratmeter bezahlen müssen, sind es in London ganze 33,10 Euro. Das zeigt eine Analyse des Immobilien-Beratungsunternehmens Catella vom Mai 2023. Der 28-jährige Designer und Künstler Harrison Marshall findet dafür eindeutige Worte. Gegenüber BBC sagt er, dass die Mietpreise „verrückt“ geworden seien. Grund genug für ihn, auszubrechen – und in einen Container zu ziehen.

Aus einem Müllcontainer wurde ein gemütliches Zuhause

„Bei diesem Projekt geht es darum, einfach mit weniger zu leben“, sagt Marshall über seinen Schritt raus aus der Wohnung und rein in den Container für ein Jahr. Dabei erinnert in seinem „Skip House“ (deutsch: „Container-Haus“) nicht mehr viel an einen klassischen Müllcontainer. Auf Instagram und TikTok dokumentiert Marshall den Bau seines kleinen Hauses und lässt seine insgesamt rund 110.000 Follower (Stand: 12. Juli) an seinem Leben teilhaben.

Schritt für Schritt wurde aus einem Müllcontainer also ein Zuhause für den 28-jährigen Designer. Die Kosten für den Umbau lagen bei umgerechnet etwa 4.700 Euro, die monatliche Kosten belaufen sich gerade einmal auf knapp 60 Euro. Das Gelände, auf dem der gelbe Container steht, wurde von einer Wohltätigkeitsorganisation zur Verfügung gestellt.

Ausgekleidet mit Holz, einem Hochbett, Lichterketten, Pflanzen und Deko-Gegenständen kann sich das Container-Häuschen wirklich sehen lassen. Marshall betont aber immer wieder den Projektcharakter seiner Aktion. Das Skip-House sei ein „Kunstprojekt“, welches auf die steigenden Lebenshaltungskosten aufmerksam machen wolle. Es sei „ein Statement, keine Lösung“.

Bewohner des Skip-Houses: „Niemand sollte in einem Container leben müssen“

Übrigens, eine Toilette oder Dusche hat Harrison Marshall nicht. Seine Notdurft verrichtet er in einer mobilen Toilette, die auf dem Gelände steht. Auf der Arbeit oder im Fitnessstudio duscht er.

Viele Follower zeigen sich begeistert von dem Projekt: Zum einen davon, was Marshall aus dem Container herausgeholt hat und zum anderen von der ernsten Botschaft dahinter: „Ich würde darin wohnen wollen“, „Ein magischer kleiner Ort“, „Ich liebe, wie gemütlich es aussieht“, „Größter Akt der Rebellion, gut gemacht!“. Auch wenn sich Harrison Marshall in seinem Mini-Häuschen sichtlich wohlzufühlen scheint, vergisst er nicht die horrenden Preise fürs Wohnen und die angespannte Wohnsituation in den Großstädten. „Niemand sollte in einem Container leben müssen“, sagt Marshall. Und wie es persönlich für ihn weitergeht nach dem einen Jahr im Skip-House ist auch noch offen. Denn ob ihm das eine Jahr Mietkosten sparen reichen würde, sich eine eigene Wohnung in London leisten zu können? „Wahrscheinlich nicht, nein“.

