42-Jähriger verletzt Frau schwer mit einem Messer

Die Polizei ermittelt im Fall einer niedergestochenen Frau in Sulingen. © Lino Mirgeler/dpa

In Sulingen sticht ein Mann am Mittwoch mit einem Messer auf eine Frau ein. Im benachbarten Barenburg wurde am Sonntag eine Jugendliche tot gefunden. Gibt es einen Zusammenhang? Die Polizei ermittelt.

Diepholz - Nach einem versuchten Tötungsdelikt im niedersächsischen Sulingen prüft die Polizei einen möglichen Tatzusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen.

Einem Polizeisprecher zufolge griff am frühen Mittwochmorgen ein 42 Jahre alter Mann vor einem Fast-Food-Restaurant in der niedersächsischen Kleinstadt Sulingen eine 30 Jahre alte Frau an und verletzte sie mit einem Messer schwer. Zeugen verhinderten dem Sprecher zufolge Schlimmeres und halfen der Frau. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Anhand des Kennzeichens sei der mutmaßliche Täter identifiziert worden, hieß es. Der 42-Jährige sei auf der Flucht. Die Polizei habe umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge dessen werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang mit der Tötung der 17 Jahre alten Schülerin gebe. Die junge Frau war am Sonntagabend tot im benachbarten Barenburg gefunden worden. dpa