5 Gründe, warum Kärnten einfach besser ist als Wien

Von: Julian Mayr

Donau gegen Wörthersee, Süden gegen Osten, Wiener Schnitzel gegen Kasnudel: Kärnten behält im Vergleich mit Wien klar die Oberhand.

Österreich ist eine wahre Ansammlung schöner Bundesländer. Wien als kleinstes und Kärnten als südlichstes Bundesland reden dabei n der Wertung, welches der schönste Fleck in Österreich ist, ein ernstes Wörtchen mit. Wien kann als Hauptstadt mit seinem typischen Dialekt, wie diese 15 Begriffe aus der Wiener Mundart beweisen und natürlich auch mit seiner Küche punkten. Gerade kulinarisch ist aber auch Kärnten mit diesen 8 Schmankerl, die du ganz so nebenbei unbedingt probieren solltest, ein Anwärter auf eine Haube. Wer hat nun aber im Duell der beiden Bundesländer die Nase vorn? Spoiler: Kärnten machts! Und daran liegt es.

1. Kärntner Gastfreundschaft schlägt Wiener Grant

In Kärnten wird man stets herzlich mit einem „Grias di!“ begrüßt. Die Kärntner sind stolz darauf, Besucher mit offenen Armen zu empfangen. Ihre Gastfreundschaft ist weit um geschätzt. Diese herzliche Art der Kärntner stellt selbst den Wiener Grant in den Schatten. Denn in Wien wirst du eher sowas hören wie: „Wos wüst, Wappler deppata!“

2. Kärntner Seen statt Wiener Donau

Ja, die Donau ist ein prächtiger Fluss, der sogar in Liedern und Lobeshymnen vorkommt. In Wien eignet sich die schöne blaue Donau optimal als frische Abkühlung an heißen Tagen. Aber hast du schonmal in einem der unzähligen Kärntner Seen, wie dem Wörthersee, dem Faaker See oder dem Weissensee gebadet? Das kristallklare und saubere Wasser der Kärntner Seen ist kein Vergleich zur Donau und die Aussicht auf die wunderschöne Berglandschaft erst: himmlisch!

Die Wiener Gewässer, wie die Donau, unterliegen den Kärntner Badeseen deutlich. © Rainer Mirau/Pemax/Imago

3. Kärntner Dialekt siegt gegen Wiener Mundart

Der Kärntner Dialekt ist einzigartig und charmant. Mit seinen sanften Vokalen und melodischen Akzenten könnte leicht behauptet werden, dass Kärntner Gespräche wie Musik in den Ohren klingen. Wiener mögen zwar behaupten, ihr Dialekt sei der kultigste, aber der Kärntner Dialekt ist so lieb, dass selbst die grantigen Wiener Herzen erwärmt werden.

4. Urlaubsländer in Reichweite

Wer in Kärnten wohnt, schätzt die Nähe zu den Nachbarländern Slowenien und Italien. In wenigen Stunden Fahrtzeit liegst du bereits irgendwo am Adria-Strand, flanierst im Zentrum von Ljubljana oder gönnst dir einen Espresso in Triest. Zwar kannst du auch von Wien aus mit Zug und Flieger einige tolle Urlaubsziele erreichen, doch Kärnten ist durch seine Lage einfach Meilen voraus. Nichts wie weg.

5. Kärntner Eishockey schlägt Wiener Fußball

Während Wien für seine traditionellen Fußballvereine bekannt ist, allen voran Rapid Wien und Austria Wien, kann Kärnten mit seinen Eishockey-Teams aufwarten. Während Rapid und Austria ihre besten Zeiten längst hinter sich haben, gehören der KAC aus Klagenfurt und der VSV aus Villach nach wie vor zu den erfolgreichsten Teams Österreichs. Und überhaupt ist Fußball viel fader und langsamer. Klarer Punktgewinn für Kärnten also.

Wien ist in diesem Duell den Kärntnern zwar unterlegen, aber im Vergleich mit Tirol behält es klar die Oberhand. Hier sind 5 Gründe, warum das westliche heilige Bundesland gegen Wien keine Chance hat.

