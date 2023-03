Abenteuer ihres Lebens: Zwei 81-jährige Freundinnen umreisen die Welt in 80 Tagen

Von: Zülal Acar

Zwei beste Freundinnen wollen in 80 Tagen um die Welt reisen. Die beiden Frauen sind 81 Jahre alt und schrecken vor nichts zurück.

Texas – Einmal die Nordlichter sehen, auf Kamelen reiten, oder einen Löwen streicheln. Das und viel mehr können Sandy Hazelip und Ellie Hamby von ihrer Liste streichen. Die beiden 81-Jährigen haben schon viel zusammen erlebt. Ausgerechnet im hohen Alter dachten sich die beiden Freundinnen aus Texas: Wann, wenn nicht jetzt? Und schmiedeten einen Plan für die Reise ihres Lebens. Inspiriert von Jules Vernes gleichnamigem Roman wollten sie in 80 Tagen um die Welt. Bis den damals 80-Jährigen die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung machte.

Sandy Hazelip und Ellie Hamby erleben das Abenteuer ihres Lebens. © Screenshot: aroundtheworldat80.com

Vor kurzem ging es aber endlich los. Wie CBS News berichtet, hat das Duo in diesem Jahr schon die Antarktis bereist. Insgesamt wollen die Frauen alle sieben Kontinente, sowie sieben Weltwunder sehen.

81-jährige Reisende: „Verschwendet keine Zeit“

Aufhalten lassen sich die beiden betagten Damen nicht. Altersgebrechen wie eine Knie-Op können ihnen beiden nichts anhaben. „Vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel an“, lautet ein altes arabisches Sprichwort. Und genau das ist Hazelips und Hambys gemeinsame Reise-Philosophie. Zum Glück sei ihnen nie etwas Schlimmes passiert, schreiben sie auf ihrem Blog Around The World At 80. Kennengelernt haben sich die beiden vor rund 20 Jahren - auch auf einer Reise.

Sandy Hazelip und Ellie Hamby haben schon viel von der Welt gesehen. Hier zu sehen sind sie auf der Osterinsel. © Screenshot: aroundtheworldat80.com

Unterwegs scheinen sich die Frauen gut zu ergänzen. Hazelip passt als Medizinerin immer auf, dass es ihnen gesundheitlich gut geht. Hamby hingegen ist als Fotografin oft auf der Jagd nach den besten Motiven und Hotspots. „Wir erinnern uns an die herrliche Architektur und Landschaften, aber am meisten bleibt die Freude und Emotionen in den Gesichtern der Menschen bei uns hängen“, schreiben sie auf ihrem Blog.

Die Frauen wollen vor allem andere inspirieren. Genau wie sie sollen sich Ältere nicht davor scheuen, die Welt zu entdecken. „Bleibt nicht in eurem Sessel und verschwendet keine Zeit“, sagen sie in einem Gespräch mit CBS. Ihr jüngstes Ziel Indien haben sie nun abgehakt. Dort konnten sie eins der sieben Weltwunder, das Taj Mahal, bestaunen. Ihr Fazit: „Erstaunlich“. Noch knapp einen Monat Reise steht noch an, bis der Trip durch die Welt vollbracht ist. Es dürfte noch spannend bleiben um das Duo.

