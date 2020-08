Berichterstattung zur Explosion in Beirut: Zuschauer toben wegen ARD und ZDF - „Absolut daneben“

In Beirut (Libanon) ist es am Dienstag zu einer schweren Explosion gekommen. Die Zuschauer der Nachrichtensendungen von ARD und ZDF waren wütend über die Berichterstattung.

München/Beirut - Am Dienstag ist es in der libanesischen Hauptstadt Beirut in der Nähe des Hafens zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Die Zahl der Todesopfer des Unglücks stieg Angaben der Behörden zufolge in der Nacht zum Mittwoch auf 73 an. Mehr als 3700 weitere Menschen wurden durch die Detonation verletzt. Innerhalb kürzester Zeit kursierten viele Videos der Explosion in den sozialen Netzwerken. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Explosion bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus als mutmaßlichen „Angriff“ mit einer „Art von Bombe“*. Die libanesische Regierung macht indessen große Mengen Ammoniumnitrat als Ursache* aus.

In den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ließ die Berichterstattung über das Unglück in Beirut jedoch zu wünschen übrig. Viele Zuschauer waren nicht einverstanden mit dem Aufbau der ARD-„Tagesthemen“ und des ZDF-„Heute-Journal“ und ließen ihrem Ärger in den sozialen Medien freien Lauf.

Explosion in Beirut: ARD und ZDF eröffnen Nachrichten mit Fußball-Bundesliga

Anstatt mit Berichten über die Explosion in Beirut zu starten, begannen die Nachrichtensendungen der Öffentlich-Rechtlichen ihr Programm mit Informationen zum Zuschauerkonzept der Bundesliga und zu den Corona-Demonstrationen vom vergangenen Wochenende. Die Detonation in der libanesischen Hauptstadt wurde erst im späteren Verlauf der Sendungen thematisiert. Einige Zuschauer waren damit nicht einverstanden.

Explosion in Beirut: Zuschauer beklagen Berichterstattung in den sozialen Netzwerken

Ein Twitter-User klagte: „Die Hauptstadt eines Landes liegt in Schutt und Asche, unfassbares Leid, zig Tote, unzählige Verletzte und das Heute-Journal öffnet mit dem Zuschauerkonzept der Fußball-Bundesliga. Ich verstehe es nicht.“

Die Hauptstadt eines Landes liegt in Schutt und Asche, unfassbares Leid, zig Tote, unzählige Verletzte...



Und das @heutejournal öffnet mit...



... dem Zuschauerkonzept der Fussball Bundesliga ...



Ich verstehe es nicht.#Beirut #PrayForBeirut #zdf #dfl #heutejournal — Andre Klekamp 🇪🇺 (@KlekampAndre) August 4, 2020

Ein weiterer Nutzer äußerte seinem Unmut über die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen mit einer Frage: „Dass die schwere Explosion in Beirut in den Tagesthemen erst im Nachrichtenblock vorkommt und mit Bundesliga aufgemacht wurde, muss man jetzt nicht verstehen, oder?“

Dass die schwere Explosion in #Beirut in den @tagesthemen erst im Nachrichtenblock vorkommt und mit #Bundesliga aufgemacht wurde, muss man jetzt nicht verstehen, oder? — Henrik Bröckelmann (@henrikMSL) August 4, 2020

Mit Dr. Jan-Marco Luczak beklagte auch ein Mitglied des Deutschen Bundestages die Berichterstattung von ARD und ZDF öffentlich auf Twitter. Er schrieb: „Ich gestehe: Ich bin kein Fußballfan. Aber auch wenn ich einer wäre: Dass sowohl Heute-Journal als auch Tagesthemen ihre Sendung mit der Hauptnachricht Fußball beginnen, während in Beirut eine verheerende Detonation Menschen in den Tod gerissen hat, finde ich absolut daneben!“

Ich gestehe: Ich bin kein Fußballfan. Aber auch wenn ich einer wäre: Dass sowohl @heutejournal als auch @tagesthemen ihre Sendung mit der Hauptnachricht Fußball beginnen, während in #Beirut eine verheerende Detonation Menschen in den Tod gerissen hat,finde ich absolut daneben! pic.twitter.com/pq4FUUoQe2 — Dr. Jan-Marco Luczak (@JM_Luczak) August 4, 2020

Seit Monaten leidet der Libanon an einer Wirtschaftskrise. Dann kam Corona hinzu. Jetzt stürzt die schwere Explosion im Hafen von Beirut die Menschen endgültig in Verzweiflung. Wir haben mit Augenzeugen gesprochen*. Auch eine deutsche Studentin berichtet von ihrer Erfahrung im Moment der Explosionen*. (ph)

