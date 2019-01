Dreister Busfahrer ignoriert Gewichtsgrenze auf Brücke - dann passiert es

Trotz einer Gewichtsbegrenzung fährt ein ignoranter Busfahrer über eine Brücke. Mit dieser Aktion riskiert er nicht nur sein eigenes Leben.

Arkansas - Wenn bei einer Brücke ein Gewichtslimit ausgeschrieben ist, wäre es weise, es zu beachten. Dieser dreiste Busfahrer sah das anders - Und riskierte damit das Leben vieler Menschen.

Dreister Busfahrer: Gewichtsgrenze auf Brücke interessiert ihn im 35-Tonner nicht

Im amerikanischen Bundesstaat Arkansas im Süden der USA existiert seit 1949 die „Beaver Bridge“ (“Bieber Brücke“). Die Fahrspur der 50 Jahre alten Hängebrücke ist zum Großteil aus Holz und sieht alles andere als stabil aus. Nicht umsonst war es nur Fahrzeugen bis zu zehn Tonnen Gewicht erlaubt, die Brücke über den Table Rock Lake zu fahren.

Ein dreister Busfahrer überquerte die Brücke trotzdem.Mit einem 35 Tonnen schweren Bus! Was dann geschah, war unglaublich (Polizei hält an Ampel an - VW-Golf-GTI-Fahrer reagiert total irre). Autofahrer vor Ort hupten, um den dreisten Busfahrer zu warnen. Doch der fuhr einfach weiter. Ein Zuschauer filmte das schreckliche Spektakel.

Als der dreiste Busfahrer auf die Beaver Bridge fuhr, gab diese immer mehr nach (Junge Polin in VW Golf hört konsequent auf ihr Navi - und es passiert, was passieren musste). Die Hängebrücke sinkt unter der Last von über 35 Tonnen nach unten. Besonders extrem wurde es auf der Hälfte der Strecke. Der Bus befand sich in der Mitte der Strecke, wo keine Pfeiler die Brücke stabilisierten. In dem Moment bekam die Holzbrücke eine so starke Biegung, dass es fast so aussah als würde sie brechen. Die Menschen die mit ihren Autos in der Schlange standen, um die Brücke zu überqueren, trauten ihren Augen nicht. Es sah fast so aus, als würde die Brücke Wellen schlagen.

Dreister Busfahrer ignoriert Gewichtsgrenze auf Brücke: Behörden reagieren

Mit dieser gefährlichen Aktion riskierte der dreiste Busfahrer nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben der Passagiere. Das Arkansas Verkehrsministerium reagierte: Die örtliche Polizei werde in Zukunft verstärkt dafür sorgen, dass die Gewichtsgrenzen eingehalten werde, berichtete mashable.com. Nach dem erschreckenden Vorfall schlossen die Behörden die Brücke für Inspektionen und Wartungsmaßnahmen. Gerade staunen unsere Leser über diese Meldung: Liebhaber muss nackt über Dächer flüchten - es endet absolut verheerend, wie extratipp.com* berichtet.

Sarah Pilz