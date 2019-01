Patientin geht zu ihrem Arzt - was sie an Tür liest, ist nicht zu fassen

Diesen Zettel fand Patientin Susan Rolens am Eingang ihrer Arztpraxis.

Ein US-amerikanischer Arzt hat seinen Job an den Nagel gehängt. Den unfassbaren Grund hat die Praxis auf einem Zettel öffentlich ausgehängt. Was darauf zu lesen ist, können die Patienten nicht fassen.

Poonton Beach - Was Susan Rolens aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Illinois kürzlich bei einem Arztbesuch erleben musste, ist nicht zu glauben. Am Eingang hing ein Zettel, auf dem stand, dass ihr Arzt, Dr. Lupardus, die Praxis am 18. Januar 2019 verlassen hätte. Der Grund: Seine Ehefrau habe ihm nicht erlaubt, mit einer weiblichen Krankenschwester, die kürzlich eingestellt worden war, zusammenzuarbeiten.

Bitte was? Susan Rolens konnte es nicht fassen. Einer Angestellten an der Rezeption sagte sie, das sei das Unprofessionellste, was sie je gesehen habe und wer das getan habe. Diese verschwand kurz und kam mit einer klaren Ansage von einem Dr. Eavenson - offenbar einem weiteren Arzt und Chef der Praxis - zurück. Die Patientin solle die Praxis verlassen.

Patientin postet Foto von Zettel an Praxistür

Zuvor machte Susan Rolens aber noch ein Foto der Nachricht und postete es auf Facebook - mit enormer Resonanz.

Mehr als 800 Mal wurde der Post bereits geteilt, rund 1.450 Kommentare (Stand 29. Januar, 15.15 Uhr) sind darunter zu lesen. Viele davon stammen offenbar von Patienten, die von ihren eigenen Erfahrungen in besagter Praxis berichten.

Dass die ganze Geschichte mehr als unprofessionell war, darüber sind sich die meisten Facebook-Nutzer einig - sowohl von Seiten des Arztes, als auch von Seiten der Praxis, diese Information öffentlich auszuhängen.

