Aus Rücksicht: Muttermilch soll auch „Menschenmilch“ genannt werden

Genderneutralatät in England

Ist das notwendig? Krankenhäuser in England wollen genderneutrale Formulierungen einführen. Im Netz wird das hitzig diskutiert. „Muttermilch“ soll auch geschlechtsneutral „Menschenmilch“ oder „Milch des stillenden Elternteils“ genannt werden können.

Geht diese Genderdebatte zu weit? Die Universitätskliniken in Brighton und Sussex haben eine „Gender inclusive Language Policy“ verabschiedet, in der neben der „Sprache der Weiblichkeit“ auch „geschlechtsneutrale Sprache“ verwendet wird, wie das englische Portal metro.co.u berichtet. Um Trans-Menschen nicht auszugrenzen, soll es beispielsweise Alternativen zum Wort „Muttermilch“ geben. So könne man künftig auch „Menschenmilch“ oder „Milch des stillenden Elternteils“ dazu sagen.

Den englischen Kliniken sei es wichtig, Trans-Personen als solche anzuerkennen und zu würdigen (mehr zu Trans-Menschen weiter unten im Text). Die Änderungen sollten „die historische Ausgrenzung von trans- und nicht-binären Menschen auf den Geburtsstationen wiedergutmachen“, heißt es demnach in einer Begründung.

Wenn sich das Klinikpersonal individuell mit cis-Frauen befasse, könne es „Formulierungen verwenden, die für den Einzelnen sinnvoll und angemessen sind“. Die traditionellen Begriffe sollen jedoch beibehalten werden, hieß es weiter.

Hintergrund: Trans Menschen werden bei der Geburt anhand ihrer sichtbaren Geschlechtsmerkmale dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet, merken aber irgendwann, dass diese Zuordnung nicht zutrifft. Schätzungen sagen, dass 1 Person aus 500 Personen trans ist, wenn jemand eine Umfrage an allen Menschen machen würde.