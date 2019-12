Bis zu 50 Grad: Rekordhitze verschärft Buschfeuer in Australien

Tausende Feuerwehrleute kämpfen bei Rekord-Temperaturen in Australien gegen außer Kontrolle geratene Buschfeuer. Zwei Riesenbrände generieren eigene Gewitter

Verheerende Buschfeuer in Australien Mindestens acht Menschen sind bei den Bränden in Australien ums Leben gekommen

Buschbrände: Premierminister ignoriert Klimaschutz





Update, 21.12.2019, 09.15 Uhr: Die Lage im Kampf gegen die Buschfeuer in Australien spitzt sich zu: Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales wurden wegen der Brände am Samstag Dutzende Straßen gesperrt. „Heute war ein schrecklicher Tag“, sagte Shane Fitzsimmons, der Feuerwehrchef des Bundesstaates New South Wales. „Wir werden diese Brände nicht unter Kontrolle bringen, bevor es nicht ordentlich regnet.“

Rund 10.000 Polizisten, Rettungskräfte, Sanitäter und Feuerwehrleute waren im Einsatz. Nach Behördenangaben war es wahrscheinlich der größte Einsatz von Rettungskräften in dem Staat. Zu schaffen macht ihnen beim Kampf gegen die Flammen vor allem die andauernde Hitzewelle: In den Außenbezirken von Sydney, der Hauptstadt des Bundesstaats, wurden bis zu 47 Grad erwartet.

Ein besonders bedrohliches Großfeuer ist lediglich rund 70 Kilometer von der Stadt entfernt. In der Millionenmetropole leiden die Menschen auch unter den Rauchschwaden. Zudem erzeugten die zwei massiven Brände im Süden laut Feuerwehr eigene Gewitter. Ein von einem Feuer generiertes Gewitter kann entstehen, wenn sich Rauchschwaden abkühlen und auf den Druck in der Erdatmosphäre treffen. Hierbei kann eine Wolke erzeugt werden, die Blitze und starke Winde erzeugen kann.

In einigen Teilen des Bundesstaates South Australia wurden gar sengende Temperaturen bis zu 50 Grad erwartet. In der Ortschaft Eucla im Westen des Landes kletterte das Thermometer schon am Donnerstag auf 49,8 Grad.In einer Bergkette nahe Adelaides, der Hauptstadt des Staats, kamen zwei Menschen bei Bränden ums Leben. Insgesamt starben durch die Brände mittlerweile mindestens acht Menschen. Auch die Bevölkerung in Australiens Hauptstadt Canberra leidet unter Temperaturen um die 40 Grad und Rauchschwaden.

Der wegen einer Familienreise nach Hawaii in die Kritik geratene Premierminister Scott Morrison wurde derweil noch am Samstag in Australien zurückerwartet.

Australiens Premier fährt trotz Buschbränden in Urlaub – und erntet scharfe Kritik

Update, 17.12.2019, 10.00 Uhr: Seit Oktober wüten in Australien verheerende Buschbrände. Trotzdem soll Australiens Premierminister Scott Morrison das Land für einen Urlaub verlassen haben soll. Örtliche Medien berichteten, der Regierungschef sei mit seiner Frau und den beiden Töchtern in das US-Inselparadies Hawaii gereist. Morrisons Büro wollte sich dazu auf Anfrage am Dienstag nicht äußern. Aus Sicherheitsgründen würden seine Reisen nicht angekündigt, hieß es.

+ Australiens Premierminister Scott Morrison steht in der Kritik. © picture alliance/dpa/David Cros ling In sozialen Netzwerken machte sich scharfe Kritik breit. Viel Popularität gewann der Hashtag #WhereTheBloodyHellAreYou (etwa: Wo zum Teufel bist du).

Auch der oppositionelle Labor-Abgeordnete Brian Mitchell empörte sich: Es sei verdammt ungewöhnlich, dass der Premier das Land in einer solchen Lage unangekündigt verlasse, empörte er sich auf Twitter.

Can I just say it seems pretty bloody unusual for the Prime Minister to leave the country, unannounced, with no statement about Acting PM arrangements, in the middle of a massive bushfire that is ravaging the east coast, including the PM's own home state. #auspol #hawaii — Brian Mitchell MP (@BrianMitchellMP) 16. Dezember 2019

Buschbrände in Australien lösen Atemprobleme aus - Ärzte schlagen Alarm

Update, 16.12.2019, 14.30 Uhr: Wegen der seit Wochen anhaltenden Buschbrände in Australien haben Experten vor einem Gesundheitsnotstand in Sydney gewarnt. Mehr als 20 Ärzte- und Gesundheitsverbände riefen die australische Regierung in einer gemeinsamen Erklärung dazu auf, die durch die Rauchschwaden verursachte Luftverschmutzung zu bekämpfen. In Teilen Sydneys und des Bundesstaats New South Wales habe die Verschmutzung das Elffache des Normalwerts erreicht.

„Der Rauch von Buschbränden ist wegen des hohen Gehalts winziger Partikel besonders gefährlich“, warnte das Klima- und Gesundheitsbündnis, dem unter anderem der australische Ärzteverband mit 25.000 Mitglieder angehört.

+ Die Luftverschmutzung durch die Rauchschwaden wird in Australien zusehends schlimmer. © AFP/Saeed Khan Das Gesundheitsamt von New South Wales verzeichnete nach eigenen Angaben zuletzt einen dramatischen Anstieg der Patientenzahlen in den Notaufnahmen. In der Woche bis zum 11. Dezember sei die Zahl der Menschen, die wegen Atemproblemen behandelt werden mussten, um 48 Prozent im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt gestiegen.

Brände in Australien: Von Feuerwehr gelegtes Feuer außer Kontrolle

Update, 16.12.2019, 14.20 Uhr: Im Kampf gegen einen großen Buschbrandherd im Osten Australiens ist ein von der Feuerwehr gelegtes Gegenfeuer außer Kontrolle geraten. Bei der Aktion zur Bekämpfung des sogenannten Gospers-Mountain-Feuers rund 70 Kilometer nordwestlich von Sydney seien bis zu 20 Grundstücke beschädigt oder zerstört worden, wie die Feuerwehr des südöstlichen Bundesstaats New South Wales mitteilte.

Der auch als Megafeuer bezeichnete Brandherd hat laut Feuerwehr eine Größe von 396.000 Hektar erreicht und Teile mehrerer Nationalparks erfasst. In ganz New South Wales kämpften rund 2000 Feuerwehrleute am Montagnachmittag gegen 108 Brände. Für einen Großteil des Bundesstaats sagt das Wetteramt zudem schwere Hitzewellen voraus.

Buschfeuer in Australien - Premierminister verteidigt Klimapolitik

Update, 12.12.2019, 12.05 Uhr: Australiens Premierminister Scott Morrison hat die Klimaschutzpolitik seiner Regierung verteidigt. Für die verheerenden Buschfeuer seien mehrere Faktoren verantwortlich, sagte er auf einer Pressekonferenz in Melbourne. Einer davon sei der Klimawandel, hauptsächlich habe aber die Dürre im australischen Outback zu den Bränden geführt.

Währenddessen kämpften im südöstlichen Bundesstaat New South Wales Hunderte Feuerwehrleute weiter gegen rund 130 Brände. Im Nordwesten der Hauptstadt Sydney gibt es eine rund 60 Kilometer lange Feuerfront, dort waren mehrere Brände in einem sogenannten Megafeuer aufgegangen. In der rauchverhangenen Stadt hatten am Mittwoch mehr als 20.000 Menschen dringende Maßnahmen zum Klimaschutz gefordert.

Morrison ist ein starker Befürworter der Kohleindustrie. Zuvor hatte er die Debatten über einen Zusammenhang zwischen den Buschbränden und dem Klimawandel als „nicht hilfreich“ bezeichnet. Australische Wissenschaftler dagegen gehen von einem deutlich gestiegenen Brandrisiko und einer Verlängerung der Brandsaison durch den Klimawandel aus.

Hitze und Wind fachen Buschbrände in Australien an - Sydney in dichten Rauch gehüllt

Update, 10.12.2019, 06.15 Uhr: Australien leidet. Die gewaltigen Buschbrände nehmen einfach kein Ende, die Rettungskräfte bekommen sie nicht unter Kontrolle. Verschlimmert wurde die Situation jetzt auch noch durch enorm hohe Temperaturen und starken Wind. Auch in den nächsten Tagen ist keine Entspannung in Sicht. Im Gegenteil: Laut Wettervorhersage steigen die Temperaturen bei starkem Wind und geringer Luftfeuchtigkeit auf mehr als 40 Grad. Diese Bedingungen bezeichneten staatliche Behörden als „tödlich“.

Betroffen ist vor allem der südöstliche Bundesstaat New South Wales, in dem auch Sydney liegt. Die Millionen-Metropole war in Rauch gehüllt. Das Amt für Meteorologie warnte vor schlechter Luft und schlechter Sicht. Allein in der Umgebung Sydneys wüten etwa 80 Brände. Im Nordwesten gibt es eine rund 60 Kilometer lange Feuerfront. Mehr als 2000 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

+ Das Sydney Opera House ist in Rauch gehüllt. © picture alliance/dpa/Rick Rycroft Wegen des Rauchs war die Sicht in den meisten Teilen Sydneys laut Luftqualitäts-Index der staatlichen Umweltbehörde extrem gering. Das Gesundheitsministerium teilte mit, die „ätzende“ Luftverschmutzung stelle eine große Belastung für anfällige Menschen dar, besonders für ältere. Inzwischen sind viele in Sydney mit Atemschutzmasken unterwegs. Kindergärten und Schulen lassen die Kinder nicht mehr ins Freie. Befürchtet wird, dass das Wasser knapp wird.

Update, 9.12.2019, 14.00 Uhr: Bei den schweren Buschbränden in Australien erwarten Experten am Dienstag den nächsten dramatischen Höhepunkt. Es werde ein „sehr gefährlicher“ Tag werden, sagte die Regierungschefin des südöstlichen Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian. Meteorologen rechneten mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius sowie mit Trockenheit und Wind - ein Mix, der die Feuer weiter begünstigen dürfte.

Die Umstände seien zwar nicht so schlimm wie im vergangenen Monat, als in dem Bundesstaat der Notstand ausgerufen werden musste, sagte Shane Fitzsimmons von der örtlichen Feuerwehr. Vor allem aber sei die Nähe der Brände zu bewohnten Gebieten bedrohlich. Auch Richard Broome, Gesundheitsminister des Bundesstaates, rechnete mit einem „miesen Tag“. Hitze und Rauch würden vor allem alte und kranke Menschen belasten, sagte er.

Buschbrände in Australien: Koalas „funktionell ausgestorben“

Update, 25.11.2019, 11.30 Uhr: Die Vorsitzende der australischen Koala Foundation, Deborah Tabart, schätzt, dass mehr als 1.000 Koalas bei den verheerenden Bränden in Australien getötet wurden und dass 80 Prozent ihres Lebensraums zerstört worden sind. Damit wären die Koalas „funktionell ausgestorben“. Das funktionale Aussterben tritt ein, wenn eine Population so begrenzt wird, dass sie in ihrem Ökosystem keine bedeutende Rolle mehr spielt und die Population nicht mehr lebensfähig ist.

Andere Forscher weisen darauf hin, dass es schwierig sei, die genaue Anzahl der Koalas zu bestimmen. Die Population könnte viel größer als von der Koala Foundation vermutet. Tierschützer gehen davon aus, dass bei den verheerenden Buschbränden im November allein im Bundesstaat New South Wales hunderte Koalas verendeten. Eine Koala-Klinik nördlich von Sydney rettete zuletzt 31 der Beuteltiere.

+ Der Koala ist in seinem natürlichen Lebensraum bedroht. © Robert Michael/dpa Bei einer Online-Spendenaktion für die betroffenen sind mehr als eine Million australische Dollar (rund 600.000 Euro) zusammengekommen. Die Sammelaktion habe mehr Spenden erzielt als jede andere derartige Kampagne in diesem Jahr, teilte die Plattform GoFundMe mit. Das ursprüngliche Ziel von 25.000 Dollar wurde damit weit übertroffen. Spenden kamen von mehr als 20.000 Menschen aus zahlreichen Ländern.

Buschbrände in Australien: Scott Morrison ignoriert Klimaschutz

Australiens Premierminister Scott Morrison wies derweil Vorwürfe zurück, wonach seine Klimapolitik die beispiellosen Feuer befördert habe. Australien trage "seinen Teil" zum Klimaschutz bei, sagte er am Donnerstag im Radiosender ABC. Morrisons Regierung hatte die Bedrohungen durch den Klimawandel in der Vergangenheit bereits relativiert.

Wissenschaftler, ehemalige Feuerwehrchefs und von den Feuern betroffene Bewohner verwiesen dagegen immer wieder auf einen Zusammenhang zwischen den schweren Bränden zu dieser Jahreszeit und dem Klimawandel.

Update, 15.11.2019, 7:49 Uhr: Mittlerweile sind in Australien mehr als 350 Häuser durch die gewaltigen Buschbrände beschädigt oder völlig zerstört worden. Im Bundesstaat Queensland an der Ostküste wurden Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Auf Schildern war die Warnung „Leave now“ („Gehen Sie jetzt“) zu lesen.

Nach Angaben der Behörden wüten in dem Bundesstaat jetzt mehr als 60 Brände. Die Bekämpfung wird durch hohe Temperaturen und heftigen Wind erschwert. Mehr als 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Buschbrände in Australien: Zahl der Todesopfer steigt

Update, 14.11.2019, 7:20 Uhr: Die Zahl der Todesopfer bei den verheerenden Buschbränden in Australien ist auf vier gestiegen. Bei Löscharbeiten in Kempsey im Bundesstaat New South Wales sei die Leiche eines Mannes entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann galt seit einigen Tagen als vermisst.

Die Behörden haben inzwischen zwei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Feuerwehrleute waren nach Angaben der Polizei bei einem Einsatz zur Rettung eines Gleitschirmfliegers aus einem Baum nahe Wollongong, knapp 80 Kilometer südlich von Sydney, auf einen 20-Jährigen aufmerksam geworden, der eben einen Buschbrand entfacht hatte. Der Brand sei umgehend gelöscht worden, da die Flammen nur einen kleinen Bereich erfasst hatten.

Ein weiterer mutmaßlicher Brandstifter sei am Mittwochabend gefasst worden, nachdem die Besatzung eines Armeehubschraubers verdächtiges Benehmen eines Mannes im Royal National Park bei Sydney beobachtet hatte. Die Soldaten unterstützten die Polizei bei der Suche nach dem Mann, der sich vor den Beamten versteckt hatte, berichtete der "Daily Telegraph" am Donnerstag.

Nach Dafürhalten der Behörden sind einige der vielen Buschbrände absichtlich gelegt worden. Die Flammen haben in New South Wales und im benachbarten Queensland bereits mehrere Tausend Quadratkilometer Buschland erfasst. Beide Regionen haben den Notstand ausgerufen.

Buschbrände an der Ostküste: Evakuierungen an beliebtem Touristenort

Update, 13.11., 10.50 Uhr: Die Situation in Australien wird immer dramatischer. Die Buschfeuer sind weiter außer Kontrolle, mancherorts bleibt nur das Meer als Fluchtweg. So beispielsweise auch in Noosa North Shore, einem Strandort rund 150 Kilometer nördlich von Brisbane, der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland. Das Feuer loderte weniger als einen Kilometer entfernt von einem Campingplatz an der Küste. Hier wie auch in anderen Gemeinden an der Ostküste haben die Behörden inzwischen Evakuierungen angeordnet. Es gilt die höchste Warnstufe der Feuerwehrbehörde, die zum sofortigen Verlassen der Gegend auffordert. Die Menschen sollen sich per Fähre in Sicherheit bringen, solange sie noch können.

Ebenfalls in Queensland verunglückte ein Löschhubschrauber beim Einsatz gegen Buschbrände in Pechey, wie der australische Sender ABC berichtete. Den Angaben nach überlebte der Pilot den Absturz mit leichten Verletzungen. Auch in Pechey galt der Aufruf zur sofortigen Räumung. In ganz Queensland brannten am Mittwoch vier Buschfeuer als Notfall auf höchster Gefahrenstufe, darunter jenes in Noosa.

Wind und Temperaturen von fast 40 Grad heizen die Feuer immer wieder an. Bei den Löscharbeiten ist ein Hubschrauber verunglückt, wie merkur.de* berichtet.

Buschfeuer in Australien außer Kontrolle

Erstmeldung, 12.11.: Experten vergleichen die derzeitigen Bedingungen in Australien bereits mit dem sogenannten „Schwarzen Samstag“ des Jahres 2009, als 173 Menschen starben. Extreme Temperaturen gepaart mit trockenen Bedingungen und starken Winden haben fast 80 Feuer angefacht, von denen etliche außer Kontrolle geraten sind. 3000 Feuerwehrleute kämpfen derzeit gegen eine Feuerfront, die sich bereits über tausend Kilometer entlang der Ostküste Australiens zieht.

Mehr als 600 Schulen blieben am Dienstag geschlossen, einige mussten während des Unterrichts evakuiert werden. In den vergangenen Tagen schon rückten die Feuer immer näher an die Millionenmetropole Sydney heran, eine Region, in der etwa sechs Millionen Menschen leben.

Gladys Berejiklian, Ministerpräsidentin des Bundesstaates New South Wales, in dem auch Sydney liegt, hat einen siebentägigen Ausnahmezustand ausgerufen. Sie sagte am Dienstag, es gehe darum, „Leben zu schützen, Eigentum zu schützen und dafür zu sorgen, dass jeder so sicher wie möglich ist“.

Verschärft der Klimawandel die Situation bei Sydney?

Bisher sind bei den Feuern drei Menschen ums Leben gekommen und fast 200 Häuser abgebrannt. Die Außenbezirke Sydneys wurden am Dienstag aufgerufen zu evakuieren. Einige Buschfeuer brachen auch direkt in der Stadt aus, die von Nationalparks durchzogen ist.

+ Bewohner bei Sydney bringen ihre Ponys in Sicherheit. © Saeed KHAN/AFP Vor allem in den ländlichen Gegenden strömten viele Frauen und Kinder teils mit ihren Haustieren in Evakuierungszentren, während die Männer sich oftmals dafür entschieden, zu bleiben und ihr Haus und Gut gegen das Feuer zu verteidigen. „Mein Mann ist immer noch im Haus und wird alles im Auge behalten“, sagte eine Frau aus der Gegend von Hillville lokalen Medien.

Einer der Orte, der besonders schlimm betroffen ist, ist Tenterfield, etwa 700 Kilometer nördlich von Sydney. Christian Uhrig, ein deutscher Auswanderer, der dort mit seiner Frau zusammen ein deutsches Café betreibt, schrieb, dass er sehen könne, wie ein starker Wind eine große schwarze Wolke vor sich her gen Osten treibe. „Diejenigen, die ihr Haus und Hab und Gut verloren haben, sind in Schock“, sagte er. „Und diejenigen, auf die das Feuer zubrennt, in großer Angst und zumeist schon evakuiert in eines der Massenlager oder bei Freunden.“ Obwohl die kleinen Kommunen zusammenhalten und sich gegenseitig bestmöglich unterstützen würden, sei es doch schwer zu ertragen und die langfristigen Folgen seien nicht absehbar. An Normalität sei derzeit nicht mehr zu denken.

Während die Feuerwehr gegen die Katastrophe kämpft, wird in der Bevölkerung wie auch in der Politik darum gestritten, ob der Klimawandel die Situation verschärft. Grundsätzlich sind sich die Wissenschaftler einig, dass die höheren Temperaturen und die zunehmende Trockenheit die Feuer intensivieren, auch wenn sich einzelne Ereignisse nicht eindeutig als Folge des Klimawandels interpretieren lassen.

Australien: Buschbrände wüten im Südosten

Die Feuerwehr in Australien hatte gewarnt

Trotzdem weigerte sich der australische Premierminister Scott Morrison diese Woche, Fragen zum Klimawandel zu beantworten und sandte nur seine „Gedanken und Gebete“ an alle Betroffenen. Kritiker verglichen dies mit der Rhetorik in den USA, wenn nach Amokläufen Waffenreformen abgelehnt werden. Der stellvertretende Premierminister Michael McCormack ging sogar so weit, den Klimawandel völlig als ein Gespinst der „verrückten, innerstädtischen Linken“ abzutun. „Wir hatten in Australien schon immer Feuer“, sagte er gegenüber Medienvertretern.

Die Feuerwehr hingegen stellt sich auf die Seite der Wissenschaft. Bereits im April veröffentlichten 23 ehemalige Feuerwehrchefs und Einsatzleiter einen Brief, in dem sie die Regierung vor „zunehmend katastrophalen Extremwetterereignissen“ warnten. Sie forderten ein Treffen, das von der Regierung abgelehnt wurde.

(Von Barbara Barkhausen)

