Auto fährt in Menschenmenge - Baby stirbt, mindestens 15 Verletzte

An der Copacabana

+ © AFP Ein Baby überlebte das Unglück an der Copacabana nicht. © AFP

Auf der Strandpromenade an der Copacabana in Rio de Janeiro ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurde brasilianischen Medienberichten zufolge ein acht Monate altes Baby getötet, mindestens 15 weitere Menschen wurden verletzt.