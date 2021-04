U-Boot mit 53 Seeleuten vermisst: Sauerstoff reicht bis heute Abend - plötzlich Hoffnungsschimmer

Verschollen vor Bali

Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Das vermisste U-Boot mit 53 Seeleuten an Bord liegt vermutlich vor Bali in 700 Metern unter Wasser. Die Marine sucht fieberhaft.

Update vom 23. April, 16.51 Uhr: Für die Rettung der vermissten 53 Seeleute rennt die Zeit davon. Seit drei Tagen gibt es keinen Kontakt zu dem U-Boot „KRI Nanggala-402“ und der Besatzung. In wenigen Stunden kann der Sauerstoff auf dem Schiff ausgehen. Die Einsatzkräfte hoffen weiter das vermisste U-Boot zu finden. Die Besatzung des U-Bootes besteht aus Elitesoldaten berichten indonesische Medien. Das Verteidigungsministerium hat wohl schon eine Liste der Namen veröffentlicht. Die Suche nach KRI Nanggala-402 geht weiter. Ein Marineschiff hatte am Freitag ein Objekt mit „starker Magnetresonanz“ in einer Tiefe von 50 bis 100 Metern entdeckt. In den sozialen Netzwerken nehmen Nutzer unter dem Hashtag #Prayfornanggala402 Anteil, drücken ihr Mitgefühl für die Vermissten und deren Familien aus.

U-Boot vor Bali verschollen - Jetzt wird der Sauerstoff knapp

Update vom 23. April, 10.47 Uhr: Reicht der Sauerstoff? Und wenn ja, wie lange noch? Die Suche nach einem U-Boot mit 53 Seeleute an Bord läuft unter Hochdruck. Der Kontakt zu „KRI Nanggala-402“ war am frühen Mittwochmorgen plötzlich abgebrochen. Seither sucht die indonesische Marine mit Hilfe anderer Länder unermüdlich nach dem Schiff.

Fieberhafte Suche nach verschwundenen U-Boot „KRI Nanggala 402“

Es würden 21 Kriegsschiffe, darunter ein U-Boot eingesetzt, sagte der Sprecher der Streitkräfte, Achmad Riad, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Auch mehrere zivile Schiffe mit Sonartechnik und ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen an Bord suchten das Meer ab. Singapur, Malaysia, Australien, Indien und die USA hätten ebenfalls Schiffe und Flugzeuge geschickt.

Rettungskräfte haben jetzt Hinweise auf ein magnetisches Objekt in etwa 50 bis 100 Metern Tiefe gemeldet. Schiffe mit Spezialgerät an Bord wurden zu der Stelle entsandt in der Hoffnung, dass es sich um die „KRI Nanggala 402“ handelt. „Wir hoffen auf einen Lichtblick“, sagte ein Sprecher des indonesischen Militärs.

U-Boot vor dem Urlaubsparadies Bali verschollen - Sauerstoff wird knapp

Der Sauerstoffvorrat an Bord des vermissten U-Boots reicht noch bis maximal Samstagfrüh Ortszeit, Freitagabend MEZ. Experten befürchten jedoch, dass das Schiff zerbrochen sein könnte und womöglich auf bis zu 700 Meter gesunken ist. Für solche Tiefen ist das U-Boot nicht ausgelegt.

Der Kontakt zu dem in Deutschland gebauten U-Boot war am Mittwochmorgen während einer Militärübung abgerissen, bei der Torpedos abgefeuert werden sollten. Die „KRI Nanggala 402“ hatte um Erlaubnis gebeten, tiefer abtauchen zu können. Nach der Erteilung des entsprechenden Befehls ging der Kontakt verloren.

Indonesien hat insgesamt fünf in Deutschland und Südkorea gebaute U-Boote. Mit dem Bau des nun vermissten, 1300 Tonnen schwere U-Bootes vom Typ 209 vom Industrieriesen ThyssenKrupp war 1978 begonnen worden. 1981 wurde es an Indonesien ausgeliefert.

+ U-Boot mit 53 Seeleuten an Bord verschollen: Die Indonesische Mariene sucht fieberhaft vor Bali nach dem Schiff. © Eric Ireng/dpa

700 Meter unter Wasser: U-Boot mit 53 Menschen vermisst - Kampf gegen die Zeit läuft

Erstmeldung vom 22. April 2021

Jakarta - Was ist mit dem Militär-U-Boot „KRI Nanggala-402“ passiert? Die Marine äußerte sich nun zu dem vermissten indonesischen U-Boot, an dessen Bord sich 53 Seeleute befinden.

Vermutlich liege die „KRI Nanggala-402“ 600 bis 700 Meter unter Wasser, heißt es an diesem Donnerstag (22. April). „Das Schiff ist dafür ausgelegt, bis zu einer Tiefe von 250 bis 500 Metern zu tauchen. Jenseits davon ist es gefährlich“, teilte Militärsprecher Julius Widjojono mit.

Vor Bali: 700 Meter unter Wasser - U-Boot mit 53 Menschen vermisst

An Bord des knapp 60 Meter langen U-Boots, das vor 40 Jahren in Deutschland gebaut wurde, befinden sich 49 Besatzungsmitglieder, drei Kanoniere und der Kommandant. Laut Angaben der Behörden ging der Kontakt am frühen Mittwochmorgen (21. April) während einer Angriffsübung mit einem Torpedo verloren. Das U-Boot war in seinem Heimathafen Surabaya auf der Hauptinsel Java in See gestochen und befand sich zu dem Zeitpunkt etwa 95 Kilometer nördlich von Bali.

Das Verteidigungsministerium in Jakarta hatte schließlich am Mittwoch mitgeteilt, Helikopter hätten einen Ölfleck im Meer entdeckt - ungefähr an der Stelle, an dem es zuletzt Kontakt zu dem U-Boot gab. Der Treibstofftank des Schiffes könnte durch Wasserdruck beschädigt worden sein, hieß es laut dpa-Informationen weiter.

U-Boot vermisst: Kann Besatzung maximal 72 Stunden an Bord überleben?

Vier Marineschiffe seien an der Suche nach dem U-Boot beteiligt, zwei weitere aus Malaysia und Singapur seien unterwegs, sagte Widjojono. Auch Australien sagte Hilfe zu. Soleman Ponto, Admiral a. D., schätzte, dass die Besatzung maximal 72 Stunden in dem Tauchboot überleben kann. „Wir haben nicht das Equipment, um die Leute zu retten, aber Singapur wohl“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Das U-Boot war Ende der 70er Jahre von dem Unternehmen Howaldtswerke-Deutsche Werft in Kiel gebaut worden. Eine Generalüberholung wurde 2012 in Südkorea abgeschlossen. Es ist eins von insgesamt fünf U-Booten der indonesischen Marine. (nema mit dpa)

