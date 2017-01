56 Schnäpse: Barbesitzer nach tödlichem Wettsaufen verurteilt

Clermont-Ferrand - Weil der Mann hinter der Theke nicht einschritt, hat ein Mann in Frankreich 56 Schnäpse geext. Der Bar-Rekord war ihm damit zwar sicher - sein Tod aber auch.

Ein Kunde hatte im Oktober 2014 in der Bar in Clermont-Ferrand in kürzester Zeit 56 Schnäpse heruntergestürzt. Er brach damit einen Rekord der Bar, der auf einer Tafel vermerkt war. Der mehr als 110 Kilogramm schwere Mann, der den Abend mit seiner Tochter und Freunden verbrachte, wurde vollkommen betrunken nach Hause gebracht. Sanitäter brachten ihn später in eine Klinik, wo er am folgenden Tag verstarb.

Nach dem tödlichen Ausgang des Trinkwettbewerbs war der Barbetreiber 2015 in einem ersten Prozess zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, die Sicherheit seiner Gäste gefährdet zu haben.

In einem Berufungsverfahren wurde die Strafe jetzt auf acht Monate erhöht. Ein Gericht in der zentralfranzösischen Stadt sprach den 48-Jährigen der fahrlässigen Tötung schuldig, wie sein Anwalt am Donnerstag sagte.

