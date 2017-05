Bei Grabungen: Forscher machen spektakulären Fund in Katakomben

17 Mumien entdeckt

+ © AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES Derzeit gibt es viele spektakuläre Entdeckungen in Ägypten: Das Archivfoto zeigt Grabungen bei Luxor. © AFP PHOTO / HO / EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES

Kairo - Bei Grabungen in Mittelägypten sind 17 Mumien gefunden worden. Die Mumien wurden in freigelegten Katakomben in der Provinz Minja entdeckt.