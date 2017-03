Großbrand in belgischem Schloss - zwei Verletzte

Lüttich - Ein Großbrand hat das historische Schloss Chokier in Belgien schwer beschädigt, zwei Menschen wurden verletzt.

Ein Opfer erlitt neben einer Rauchvergiftung auch Verbrennungen und schwebte am Montag noch in Lebensgefahr, wie die Polizei der Nachrichtenagentur Belga sagte. Die andere Person hatte ebenfalls eine Rauchvergiftung. Beide sollen im Schloss gewohnt haben.

Das Anwesen in der Nähe von Lüttich liegt auf einem Felsen oberhalb der Maas, direkt am Abgrund. Die darunter liegende Bahnstrecke wurde aus Furcht vor herabfallenden Trümmern zeitweise gesperrt. Das Gebäude in seiner jetzigen Form stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der Brand brach am Montagmorgen gegen 4.00 Uhr in einem Schlafzimmer aus. Ursache soll eine defekte Heizdecke gewesen sein.

Nach stundenlangen Löscharbeiten untersuchte ein Experte das Gebäude und stellte laut Belga fest, dass es nicht einsturzgefährdet sei.

dpa