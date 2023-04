Klima-Protest ab Montag: „Letzte Generation“ will Berlin lahmlegen

Von: Karolin Schäfer, Yannick Hanke

Die Klima-Bewegung „Letzte Generation“ will Berlin ab Montag (24. April) lahmlegen. Die ersten Protestaktionen haben bereits begonnen.

Update vom Sonntag, 23. April, 22.46 Uhr: Auch solche Meldungen produzieren die Klima-Aktivist:innen der „Letzten Generation“: Insgesamt sieben Mitglieder müssen sich wegen einer Verkehrsblockade letzten Sommer vor dem Amtsgericht Regensburg verantworten.

Eine Aktivistin ließ vor Gericht verlauten, dass sie sich sterilisieren lassen habe, weil sie es für sich nicht verantworten könne, Kinder in diese Welt zu setzen. Sie sprach von dem, „was auf uns und unsere Kinder zukommen wird“ und bezog sich damit auf die drastische Entwicklung des globalen Klimas.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt will „Klima-RAF“ verhindern – und fordert erneut härtere Strafen für die „Letzte Generation“

Update vom Sonntag, 23. April, 21.50 Uhr: Ungeachtet dessen, was die Klima-Aktivist:innen der „Letzten Generation“ ab Montag konkret in Berlin planen: Der bayerische CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert unverändert härtere Strafen für sie. Der Politiker hätte eine zunehmende Radikalisierung in Teilen der Klima-Bewegung ausgemacht und stufte die Aktivist:innen als Kriminelle ein.

CSU-Politiker Alexander Dobrindt fordert unverändert härtere Strafen für die Klima-Aktivist:innen der „Letzten Generation“. © Britta Pedersen/dpa/Archivbild

„Hier handeln Straftäter und keine Klimaaktivisten, daher brauchen wir dringend schärfere Gesetze gegen diese Klima-Straftäter – mit erstens Mindest-Haftstrafen und zweitens einer vorbeugenden Ingewahrsamnahme“, so Dobrindt gegenüber der Funke Mediengruppe. Laut dem CSU-Politiker müsse verhindert werden, dass „eine Klima-RAF entsteht“.

Update vom Sonntag, 23. April, 20.53 Uhr: Im Vorfeld ihrer Ankündigung, Berlin lahmzulegen, sind die Klima-Aktivist:innen der „Letzten Generation“ auf dem Berliner Kurfürstendamm aktiv geworden. Die Bewegung besprühte mehrere Fassaden und Schaufenster von Geschäften von Luxus-Marken wie Prada und Gucci mit oranger Farbe aus Feuerlöschern. Auf einem Plakat stand Folgendes: „Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten“.

Vor Klima-Protest ab Montag: „Letzte Generation“ will Formel-E-Rennen in Berlin stoppen – und scheitert

Update vom Sonntag, 23. April, 19.45 Uhr: Ab Montag wollten die Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ den Verkehr in Berlin „zum Stillstand“ bringen. Tags zuvor wurde die Bewegung bereits aktiv. Ihr Vorhaben: Das Formel-E-Rennen auf dem Gelände des Flughafen Tempelhofs zu stoppen.

Dafür kletterten die Klimaaktivist:innen über den Zaun, der die Zuschauer:innen von der Rennstrecke trennt und platzierten sich auf dem Asphalt. Dort wollte sich die „Letzte Generation“ festkleben. Doch wurden die Aktivist:innen nach kurzer Zeit von Sicherheitskräften abgeführt. Laut der Berliner Polizei seien sie in Gewahrsam, die Identität der entsprechenden Mitglieder der „Letzten Generation“ würde überprüft.

Erstmeldung vom Sonntag, 23. April, 18.58 Uhr: Berlin – Klimaaktivist:innen der „Letzte Generation“ wollen ab Montag (24. April) Berlin auf unbestimmte Zeit „zum Stillstand“ bringen, kündigte die Klima-Bewegung auf ihrer Webseite an. Ziel der Proteste sei es, „die Regierung zum Aufbruch zu bewegen.“

Bereits in den Tagen zuvor gab es einzelne Protestaktionen in der Hauptstadt. So demonstrierten am Sonntag (23. April) rund 400 Teilnehmende mit einem klassischen Konzert mitten auf der gesperrten Berliner Stadtautobahn gegen den geplanten Weiterbau. Auch am Brandenburger Tor gab es eine Kundgebung der Initiative.

Ein Aktivist der Umweltschutzgruppe „Letzte Generation“ wird in Berlin von Polizeibeamten festgenommen. Zuvor hatte er eine Fassade eines Luxusgeschäftes mit Farbe besprüht. © Paul Zinken/dpa

„Letzte Generation“ in Berlin: Offenbar neue Form des Protests geplant

Mehr als 900 Menschen haben sich inzwischen auf der Webseite für den Klima-Protest registriert. Wie und wann es konkret in den kommenden Tagen weiter geht, bleibt zunächst abzuwarten. Die Bewegung hält aus Sorge vor der Polizei wie üblich den genauen Ablauf geheim. Geplant sind neben Klebe-Aktionen zumindest auch Bremsblockaden auf der Autobahn.

Die „Letzte Generation“ erprobt seit Donnerstag (20. April) wohl eine neue Form des Protests, berichtete die taz. Die Klimaaktivist:innen laufen unangemeldet gemeinsam über Berliner Hauptstraßen – allerdings äußerst langsam, um den Verkehr zu blockieren, wie etwa auf der Karl-Marx-Allee.

Eine Schleich-Demo gab es am Freitag (21. April) auch vom Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain zum Brandenburger Tor. Der Protestmarsch bewegte sich nach Beobachtungen eines dpa-Reporters extrem langsam und blockierte alle drei Fahrspuren stadteinwärts. Dahinter staute sich der Verkehr. (kas mit Agenturen)