Bewegende Traueranzeige nach Tod von sechs Jugendlichen

Arnstein - Nach dem tragischen Tod von sechs Jugendlichen in Arnstein trauern die Angehörigen. Das Leid spiegelt sich auch in einer sehr bewegenden Traueranzeige wieder.

Es war ein tragischer Unfall, der in Arnstein passierte: Sechs Jugendliche starben bei einem Treffen in einer Gartenlaube an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung, die ein Stromaggregat verursacht hatte. Am Sonntag, 5. Februar, nahmen die Familien bei einer Trauerfeier in der Wallfahrtskirche Maria Sondheim bei Arnstein Abschied von den Teenagern. Die jeweiligen Bürgermeister der Herkunftsorte der Jugendlichen trugen bei der Feier Kerzen mit den Namen der Verstorbenen vor zum Altar.

Unter den Toten von Arnstein war auch das Liebespaar Rebecca (18) und René (19). Die Familien der beiden nahmen in einer einer emotionalen Traueranzeige, die in der "Mainpost" erschien, Abschied von den beiden.

Darin war zu lesen:

Ich lieb Dich irre arg

Für immer vereint.

René & Rebecca

Wir lieben und vermissen Euch!

Familie S.

Laut der „Huffington Post“ wäre das Paar im März ein Jahr zusammen gewesen. An dem Samstag, 28. Januar, an dem das Drama passierte, soll die Jugendliche zudem in der Gartenlaube ihren 18. Geburtstag nachgefeiert haben.

lvp