Zuschauerin grölt Song mit: Live-Show muss abgebrochen werden – Störerinnen „gewaltsam entfernt“

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

In Manchester muss die Aufführung des Musicals „Bodyguard“ abgebrochen werden. Grund dafür ist eine Frau aus dem Publikum, die mit ihrem Geschrei selbst die Sängerin übertönte.

Manchester/München — Es gehört eigentlich zu den einfacheren Benimm-Regeln, dass man während einer Aufführung als Publikum ruhig ist und dem Geschehen auf der Bühne folgt. Doch von dieser Regel scheinen zwei Zuschauerinnen in Manchester offenbar noch nie was gehört zu haben. Während einer Aufführung des Musicals „Bodyguard“ schrie eine Frau aus dem Publikum den Text von Whitney Houstons Song „I will always love you“ lauthals mit, als die Hauptdarstellerin diesen gerade sang. Daraufhin wurde die Show abgebrochen.

„Bodyguard“-Musical abgebrochen — Zuschauerin hört nicht auf mitzusingen

Es geschah in den letzten zehn Minuten vor Show-Ende im „Manchesters Palace Theatre“ am Freitagabend (07. April). Die Schauspielerin Melody Thornton, die die Hauptrolle in dem Musical spielt, sang auf der Bühne, als aus dem Publikum Geschrei kommt. Ein Video zeigt, wie eine Frau laut „I will always love you“ mitschreit und dabei den Gesang von Thornton übertönt. Daraufhin wurde die Polizei gerufen, da sie und offenbar ihre Begleitung die Show mehrfach gestört hatten, wie der Mann, der das Geschehen filmte und im Publikum saß, der Manchester Evening News erzählte.

Melody Thornton bei einer Aufführung des Musicals „Bodyguard“ in der chinesischen Stadt Shenyang im Jahr 2017. © Chen hongbo/IMAGO

Bereits nach einer halben Stunde, nach dem das Musical anfing, sollen die Frauen die Show beeinträchtigt haben, erklärte der Mann weiter. Während einer Pause, die durch die ersten Störungen aus dem Publikum erzwungen wurden, baten die Veranstalter, das Mitsingen zu unterlassen. Verwiesen wurde auch auf Schilder, die im Theater verteilt hingen. Auf diesen Schildern stand klar, dass Gesang vom Publikum nicht erwünscht sei. Doch die Ansagen halfen nichts. Kurz vor Ende der Show wurden die zwei Frauen von Sicherheitspersonal aus dem Theater „gewaltsam entfernt“, wie The Guardian berichtete. Danach wurde das Musical vorzeitig abgebrochen.

Abbruch von „Bodyguard“-Musicals: „Ich habe wirklich hart gekämpft“

Thornton wendete sich später in einer Instagram-Story an ihre Fans und das Publikum. „Für alles, was heute Nacht passiert ist, habe ich nicht alle Details, es tut mir nur sehr, sehr leid, dass wir die Show nicht beenden konnten. Ich habe wirklich hart gekämpft. Es fühlt sich schrecklich an und ich hoffe nur, dass wir euch wiedersehen“, zitierte der Guardian die Schauspielerin. Auch Ayden Callaghan, der im Musical die Rolle des Bodyguards Frank Farmer spielt, äußerte sich via Twitter zu dem Zwischenfall in Manchester.

„Das Theater hat die Show heute Abend wegen widerlichen Verhaltens beendet. Wir wollten weitermachen, aber es war zu einem großen Zwischenfall geworden. Es tut mir wirklich leid, was zu 99,9 Prozent ein brillantes Publikum war, dass ein paar schlecht erzogene Personen es ruiniert haben“, schrieb er auf Twitter. Ob die Frauen mit weiteren Maßnahmen rechnen müssen, wird zurzeit noch geprüft.

Auch ein anderes Video sorgte für Aufruhr. Der Dalai Lama forderte einen kleinen Jungen dazu auf, seine Zunge zu lutschen und sorgte dafür für viel Kritik und Entsetzen. (vk)