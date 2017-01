Gefängnisaufstand: Dutzende Ausbrecher gesucht

Bauru - In Brasilien ist es erneut zu einem Aufstand in einem Gefängnis gekommen. Nun sucht die Polizei nach dutzenden Ausbrechern.

Nach einen neuerlichem Häftlingsaufstand in Brasilien sucht die Polizei nach dutzenden Gefängnisausbrechern. Nach Behördenangaben setzten meuternde Insassen am Dienstag Zellen einer Haftanstalt in Bauru im Bundesstaat São Paulo in Brand und entkamen im daraufhin entstehenden Durcheinander.

Die Revolte war ausgebrochen, nachdem ein Wärter bei einer Routinekontrolle das Handy eines Häftlings konfisziert hatte. 152 Häftlinge entkamen, 100 von ihnen konnten im Laufe des Tages wieder festgenommen werden.

Das Gefängnis in Bauru ist mit 1430 Häftlingen belegt, hat aber eigentlich nur eine Kapazität von 1124 Plätzen. Bei Ausschreitungen in den vollkommen überbelegten brasilianischen Gefängnissen gab es seit Jahresbeginn bereits fast 140 Tote. Die gewalttätigen Auseinandersetzungen in den Haftanstalten sind Teil des Kampfes um die Kontrolle über den Kokainhandel in Brasilien.

AFP

Rubriklistenbild: © dpa