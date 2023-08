5 gefährliche Bräunungstrends auf TikTok, die dich rot werden lassen

Von: Felicitas Breschendorf

Teilen

Bier, Karottenöl und sogar Drogen: Für den perfekten Sommer-Look greifen Menschen zu den krassesten Mitteln. Ärzte warnen.

Nach kühlen Wochen mitten im Sommer kommt Mitte August 2023 die Hitze zurück. Wir können wieder die Badehose auspacken und zum See fahren. Endlich in der Sonne liegen, ein Buch lesen, entspannen, freuen sich viele. Andere, die es sich auf ihren Handtüchern bequem machen, verfolgen ein anderes Ziel: den perfekt gebräunten Körper.

5 gesundheitsschädliche Bräunungstrends auf TikTok

Hitze ist gefährlich für die Haut. Dass es krebserregend sein kann, sich zu sonnen, weiß mittlerweile eigentlich jede:r. Egal, ob wir rot werden oder braun – beides ist schädlich für unseren Körper. Trotzdem ergreifen Menschen extreme Maßnahmen, um in ihren Augen besser oder sommerlicher auszusehen.



Auf TikTok gibt es Bräunungstrends, die absurder nicht sein könnten. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA zeigt dir fünf von ihnen, warnt aber davor, sie nachzumachen:

1. Bierbräune

Nein, es ist kein Scherz. Manche Leute verwenden für einen TikTok-Trend Bier, um sich zu bräunen. Sie glauben, dass der Hopfen im Bier Hautzellen dazu anregt, Melanin zu produzieren. Melanin ist der Stoff, der dafür sorgt, dass wir braun werden. Belegt ist der Zusammenhang zwischen Bier und Bräune bisher nicht. Der Arzt Christoph Specht äußert bei RTL News seine Zweifel. Laut ihm „setzt die Kosmetikindustrie Hopfen ein, weil er die Melanin-Produktion angeblich sogar hemmt.“

Selbst wenn es aber stimmt, dass Bier einen bräuner werden lässt, erkennt der Arzt eine Gefahr: „Was wir dann [...] nicht wissen, ist, ob dadurch auch Krebs entstehen kann, wie durch UV-A- und UV-B-Strahlung.“



Ein weiteres Problem ist, dass viele TikToker:innen sich mit Bier überschütten, ohne sich vorher mit Sonnencreme zu schützen. „Gerade, wenn man nur noch Bier verwendet und keinen SPF [Anm. der Redaktion: Sonnenschutzfaktor] kann es die Haut schädigen!“, sagt Arzt Timm Golük zu Stylebook.



Selbst, wer sich vor der Bierdusche vorbildlich mit Sonnencreme einschmiere, müsse unbedingt warten, bis diese eingezogen sei, warnt er. Warum, kann man sich denken: Die klebrige braune Flüssigkeit wäscht den Schutz wieder heraus.

2. Mit Karottenöl bräunen

Bier ist nicht die einzige Flüssigkeit, die eigentlich eher ins Regal gehört, aber zum Bräunen verwendet wird. Manche Leute mischen Karottenöl und Babyöl zusammen und tragen sie auf den Körper auf. Auch hier ist die Hoffnung, schneller und intensiver braun zu werden.



Influencer:innen, die das Gemisch vorstellen, weisen im Gegensatz zur Bierbräune explizit daraufhin, dass man sich vor dem Gebrauch eincremen soll. Der Influencer Leon, der unter @xskincare auf Instagram über Hautpflege aufklärt, beweist, dass die Vorsorge in diesem Fall nichts nutzt. Unter UV-Licht trägt er zuerst Karottenöl und Babyöl auf seine Haut auf und danach Sonnencreme.



Im Video (siehe unten) sieht man, dass sich die Creme durch das Öl ablöst. Das liegt daran, dass UV-Filter öllöslich sind, erklärt Leon. Wer Karottenöl zum Bräunen verwendet, ist der Sonne also schutzlos ausgeliefert. Abgesehen davon, könne das Karottenöl die Haut reizen. „Ich weiß, es ist nur lieb gemeint, aber es ist einfach ein gefährlicher Trend.“

3. Arschloch sonnen

Im vergangenen Jahr trendete auf TikTok #perinneumsunning und #genitalsunning. TikToker streckten ihr Perinneum, den Damm zwischen After und Penis beziehungsweise Vulva gegen die Sonne. Der Irrglaube: Das Sonnen der Genitalien könne die sexuelle Lust steigern. Ein Arzt warnte damals, dass #genitalsunning zu Hautkrebs führen kann.

4. Sonnebrand-Tattoos

Ein Tattoo ganz ohne Nadeln? Sonnenbrand-Tattoos machen das möglich. TikToker:innen malen sich vor dem Bräunen mit Sonnencreme ein Motiv auf ihre Haut. Nach dem Sonnenbad bleiben diese als weißer Abdruck auf der braunen Haut zurück.

„Ich kann nicht glauben, dass dieser Trend immer noch da ist“, sagt die Hautpflege-Expertin Li, die mit ihrem Partner Lou auf TikTok Tipps für die richtige Hautpflege gibt. Der Grund für ihre Sorge ist offensichtlich: statt nur auf der Stelle, die für das Tattoo gedacht ist, müssen wir uns überall eincremen, um uns vor der Sonne zu schützen.

Mehr zum Thema: Deine Tattoos jucken in der Hitze? Wir erklären dir, woran das liegt.

5. Droge „Melanoton 2“

In den USA gibt es einen Trend, bei dem sich Menschen bräunen, ganz ohne in die Sonne zu gehen. Sie nehmen eine Droge namens „Melanoton 2“ ein, die Melatonin im Körper bildet. Im Gegensatz zur Bierbräune funktioniert das in diesem Fall sogar wirklich, wie Ärzte berichten.



Das Problem liegt aber gerade darin, dass es funktioniert. Denn Melatonin ist ein krebserregender Stoff, der Bräunen überhaupt erst so gefährlich macht. Auf TikTok warnen deshalb mehrere Ärzte vor der Droge. Zum Beispiel Maddie Massy-Westropp (@madsfromlab), die den Trend als „gruselig“ bezeichnet (weitere gruselige TikTok-Trends hier).



Die Droge führe zu Veränderungen in der Haut, neue Muttermale könnten auftauchen, ältere sich verändern. „Teilweise wird sie schon nach wenigen Anwendungen mit Melanomen in Zusammenhang gebracht, die tödlichste Form von Hautkrebs“, sagt Massy-Westropp.

Nebenwirkungen von „Melatonin 2“ seien zudem:

Übelkeit

Exzessives Gähnen

Anhaltende Erektionen

Hacks, die zwar nicht helfen, sich zu bräunen, aber dabei, diese verdammte Hitze zu überleben, gibt es hier.