Dramatischer Feuerwehr-Einsatz: Pferd und Reiter stürzen in See - Doch "Negro" schafft es nicht an Land

Zu einem besonderen Feuerwehr-Einsatz kam es, als bei Braunschweig ein Hengst mit seinem Reiter in einen See stürzte.

Als die Feuerwehr eintraf waren Pferd und Reiter bereits völlig entkräftet und unterkühlt.

Braunschweig/Sonnenberg - Wie nordbuzz.de* berichtet, stürzte ein Pferd während eines Ausritts am Dienstag, 2. April, gegen 16.30 Uhr, mit seinem Reiter in den Hasselkampsee bei Sonnenberg, in der Nähe von Braunschweig. Als es das Pferd nicht aus eigener Kraft aus dem Wasser schaffte, wurde die Situation gefährlich.

Dass es kein alltäglicher Einsatz werden würde, ahnten die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Sonnenberg, Vecheld-Wahle, Wedtlenstedt und Sierße-Fürstenau, als die Information lautete "Reiter mit Pferd im Wasser"."Als wir eintrafen, waren der Reiter und sein Pferd offenbar schon einmal durch den ganzen See zum flacheren Ufer geschwommen", beschreibt Andreas Thöne, Ortsbrandmeister von Sonnenberg, die Situation vor Ort.

Nach Sturz in einen See bei Braunschweig: Pferd steckt im im Schlamm fest - Drehleiter kommt zum Einsatz

Doch nach Angaben von Nonstopnews schaffte es das rund 600 Kilo schwere Pferd im Gegensatz zu seinem Reiter nicht aus eigener Kraft an Land. Das aufgeregte Tier blieb mit den Hinterbeinen im Schlamm des see-Ufers stecken und konnte sich nicht mehr befreien. Pferd und Reiter waren mittlerweile unterkühlt und völlig entkräftet. Um den Hengst namens "Negro" befreien zu können, forderten die Einsatzkäfte eine Drehleiter bei der Vechelder Feuerwehr an.

Feuerwehr rettet Pferd aus See: Hengst und Reiter entkräftet und unterkühlt

Auch die Feuerwehrleute hatten mit dem unwegsamen Ufer zu kämpfen, doch letztendlich konnte das Pferd mit einem Hebegeschirr und der Drehleiter aus dem Hasselkampsee geborgen werden, wo es sofort von einem Tierarzt untersucht wurde. Neben einer erheblichen Unterkühlung blieben Pferd und Reiter unverletzt. Wie es zu dem Sturz ins Wasser kam, ist nicht bekannt.

