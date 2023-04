Brautjungfer schmeißt hin: Schwester macht bei abstrusem Hochzeits-Wunsch der Braut nicht mit

Eine Braut stellt neben einem Dresscode auch einen „Haircode“ auf. Keine Brautjungfer darf am Hochzeitstag schöner aussehen als sie selbst.

München/San Francisco – Am Hochzeitstag soll alles perfekt sein. Die Location, die Musik und das Essen. Aber auch die Braut selbst will perfekt sein. Das Kleid muss passen, das Make-up muss sitzen und das Haar muss perfekt gestylt. Das bedeutet für die Braut Stress pur. Nur was, wenn die Hochzeitsgäste schöner sind als die Braut selbst?

Aus Panik stellte eine Braut immer größere Anforderungen an ihre Hochzeitsgäste. Selbst vor der eigenen Schwester machte sie keinen Halt. Auf Reddit teilt die Schwester und Brautjungfer ihr Erlebnis. Alles begann mit der Kleiderordnung, schilderte sie: Nur Kleidung mit langen Ärmeln waren erlaubt und alle Tattoos mussten verdeckt sein. Dann wurde es immer abstruser.

Hochzeitsgäste müssen ihre Haare kürzer tragen als die Braut

Die Braut verlangte von allen Brautjungfern, die Haare mindestens 15 Zentimeter kürzer zu tragen als die Braut selbst. Das fühlte sich für die Schwester der Braut an wie ein Verrat. Denn ihr Haar war viel länger als das der Braut und reichte bis zu den Knien. Abschneiden kam für sie keinesfalls infrage. „Meine Haare sind mir sehr wichtig“, schrieb die Schwester auf Reddit. „Sie sind ein wichtiger Teil meiner Identität und ich liebe sie wirklich.“

Die Braut trug ihr Haar bis zur Rückenmitte und damit einen halben Meter kürzer ihre Schwester. Bis auf eine Ausnahme hatten alle Freundinnen kürzere Haare – die Freundin mit längerem Haar als die Braut stimmte dem Schneiden. Die Schwester dagegen nicht: „Meine Schwester flippte aus, als ich sagte, dass ich meine Haare nicht schneiden würde.“

Hochzeitsstreit zwischen Schwestern über „Haircode“ schaukelt sich hoch

Selbst auf einen versöhnlichen Kompromiss wollte sich die Braut nicht einlassen. Den Vorschlag einer Hochsteckfrisur verweigerte sie. „Das würde die Leute von ihr ablenken und sie wollte, dass alle ihre Brautjungfern ihre Haare offen tragen.“

Dann schaltet sich die Mutter ein, die ebenfalls auf der Seite der Schwester stand. Sie versuchte, die Braut zu beruhigen und scheiterte ebenfalls. Schließlich eskalierte der Streit. Die Schwester wollte keine Brautjungfer mehr sein und stattdessen als gewöhnlicher Hochzeitsgast kommen. Daraufhin bekam die Braut einen Wutanfall und die Schwester floh.

Wenig später meldete sich der Verlobte der Braut und versuchte die Schwester zu überreden. Doch die Schwester der Braut erklärte ihm, nicht die Hälfte ihrer Haare für einen Tag abschneiden zu lassen, nur um dann Jahre damit zu verbringen, sie wieder wachsen zu lassen. Der Verlobte stimmte ihr zu, aber er wolle einfach nur eine glückliche Braut. Die Schwester blieb standhaft: „Ich bin von der ganzen Sache genervt und ich will mich wirklich nicht mit ihrem Scheiß beschäftigen, wenn sie deswegen ausflippt, mache ich mir Sorgen, worüber sie noch ausflippen wird.“

Keine kurzen Haare – keine Brautjungfer auf der Hochzeit der Schwester

Nach einem weiteren verzweifelten Anruf des Verlobten – „Hey, sie hat seit dreißig Minuten nicht aufgehört zu heulen. Kannst du dir bitte einfach die Haare schneiden?“ – stieg die Schwester endgültig aus der Gruppe der Brautjungfern aus.

Kurz darauf rief die Braut persönlich bei ihrer Schwester an: „Sie hat geweint und gesagt, dass ich mir die Haare nicht abschneiden oder Brautjungfer sein muss, aber ich soll sie bitte hochstecken.“ Die Schwester bezweifelte, dass die Braut mit der Sache einen endgültigen Frieden gefunden hat. Wahrscheinlich werde sie noch einige Diskussionen durchstehen müssen, mutmaßte sie.